Клієнти «Дніпропетровськгазу» можуть оцінити переваги оновленої платформи 104.ua

В оновленому Особистому кабінеті 104.ua споживачі мають змогу додавати до 25 особистих рахунків з будь-якого регіону України

Майже 50 тисяч клієнтів компанії з початку року зареєструвалися в Особистому кабінеті. На сьогодні понад 280 тис споживачів АТ «Дніпропетровськгаз» вже можуть оцінити та скористуватися оновленою онлайн-платформою 104.ua.

Більше половини клієнтів АТ «Дніпропетровськгаз» обрали зручний та швидкий спосіб керування розрахунками за газ та його доставку за допомогою Особистого кабінету на сайті 104.ua. Фахівці компанії розробили новий інтерфейс та додали багато зручних функцій, які значно розширили функціонал та полегшили інтуїтивне користування платформою.

Інтерфейс Особистого кабінету адаптований під всі види гаджетів (комп'ютер, планшет або смартфон), а також операційні системи Android і iOS. Онлайн-платформа надає можливість виконувати розрахунки в «один клік» по рахункам за газ і за його доставку. У такому випадку оплата за двома рахунками проводиться одним платежем і дозволяє клієнтам АТ «Дніпропетровськгаз» заощаджувати на комісії. Також в оновленому Особистому кабінеті споживачі мають змогу додавати до 25 особистих рахунків з будь-якого регіону України і дбати таким чином про свої рідних та особливо старше покоління.

«Онлайн-сервіси стають особливо зручними та важливими у цей непростий час світової пандемії. На платформі 104.ua клієнти АТ «Дніпропетровськгаз» можуть не лише сплачувати за газ та його доставку, а й передавати показання газового лічильника,переглядати історію платежів, завантажувати платіжки швидко та зручно», – зазначає начальник управління клієнтського сервісу Ірина Манько.

Цікавим та зручним доповненням стала можливість автоматичної передачі обсягів спожитого газу. Для цього необхідно лише підключити до свого лічильника модем 104.ua SMART. Система дозволяє автоматизувати облік природного газу та звільнити клієнтів від необхідності щомісяця передавати показання лічильників в газову компанію особисто.