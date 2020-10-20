У Запорізькій області відкрили протитуберкульозний санаторій для дітей, – голова ОДА Боговін



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В 2019 році показник захворюваності на туберкульоз серед дітей області склав 23,1 на 100 тисяч населення

Будівля санаторного дитячого протитуберкульозного санаторію 4 роки була зачинена через аварійний стан. Таким чином, з 2016 року в Запорізькій області спостерігається поступове збільшення захворюваності на туберкульоз серед дітей та підлітків.

Про це керівник Запорізької обласної державної адміністрації Віталій Боговін заявив на відкритті санаторного дитячого протитуберкульозного КНП «Запорізького регіонального фтизіопульмонологічного клінічного лікувально-діагностичного центру» ЗОР

«В 2019 році показник захворюваності на туберкульоз серед дітей нашої області склав 23,1 на 100 тисяч населення, що практично у 3 рази перевищує середній показник по Україні! За 9 місяців 2020 року він став ще більше – уже 25,1! Дійшли до того, що хворі діти, яких треба негайно госпіталізувати, стоять в черзі!», – наголосив Віталій Боговін.

Він також зазначив, що завдяки командній роботі обласної державної адміністрації, в рекордні строки роботи на об'єкті завершено, отримано всі необхідні дозволи від ДАБІ та державної експертизи. Заклад повністю готовий приймати пацієнтів.

Голова ОДА підкреслив, що «відкриття санаторного протитуберкульозного дитячого санаторію дозволить своєчасно здійснювати госпіталізацію дітей, які хворі на туберкульоз, створить умови для ефективної та якісної медичної реабілітації, сприятиме покращенню умов перебування пацієнтів та показників ефективності лікування, а також зменшенню ризиків захворювання на туберкульоз дитячого населення області», – сказав Віталій Боговін.

Окрім того, керівник запорізької області повідомив, що у новому санаторному дитячому протитуберкульозному відділенні функціонуватиме приймальне відділення, що має у своєму складі 3 «боксовані» палати. Також наявні дитяча гральна кімната та 9 навчальних класів для дітей різних вікових груп і харчоблок з сучасним технологічним обладнанням.

Джерело: УНІАН