Менше половини миколаївців вчасно оплачують за доставку газу

«Миколаївгаз» – газорозподільна компанія, що здійснює свою діяльність на території Миколаївської області у співпраці з брендом РГК

Станом на початок вересня загальна сума боргу споживачів за доставку газу склала 37,2 млн гривень

Майже 160 тис. споживачів газу Миколаївщини своєчасно оплачують за послугу з розподілу газу. У порівнянні з минулим роком кількість боржників збільшилася на 6,5%. Натомість близько 190 тис. споживачів ще мають борги перед АТ «Миколаївгаз».

Станом на початок вересня загальна сума боргу побутових споживачів склала 37,2 млн гривень.

Плата за розподіл газу – це гарантія безаварійного та безперебійного газопостачання. Адже за кошти, сплачені споживачами за доставку газу, фінансується діяльність аварійно-диспетчерської служби, яка щоденно 24 години на добу 7 днів на тиждень ліквідовує витоки газу, а також ремонт газопроводів, обслуговування газорегуляторних та шафових регуляторних пунктів, які знижують і підтримують необхідний тиск в мережах. Від постійного виконання цих робіт залежить наявність газу у помешканнях споживачів. Для цього необхідно щоденно заправляти спецтранспорт, закуповувати необхідні матеріали, платити зарплату працівникам, сплачувати податки.

АТ «Миколаївгаз» звертає увагу, що у разі накопичення боргів побутовими споживачами за доставку природного газу, компанія буде вимушена припинити газорозподіл таким споживачам. Адже з 20 серпня 2021 року, відповідно до Закону України №1657-IX, знято мораторій на відключення споживачів від комунальних послуг, що мають заборгованість. Заборона на відключення діятиме тільки в регіонах, де встановлено «червоний» рівень епідеміологічної небезпеки. Для відновлення подачі газу споживачу буде необхідно, окрім суми боргу, оплатити ще й за послугу припинення-відновлення газопостачання.

Тож, аби уникнути припинення газорозподілу та додаткових витрат, АТ «Миколаївгаз» закликає своїх клієнтів вчасно розраховуватися за надані послуги – щомісяця до 20 числа.

Також у компанії відзначають, що цього року значно скоротилася кількість споживачів, які жодного разу не платили за розподіл. Якщо на початку року їх було 23 тисячі, то станом на 1 вересня 2021 року стало 12,5 тисяч.

«Якщо нашим клієнтам складно погасити борг за розподіл газу одразу, рекомендуємо їм укласти договір реструктуризації. Строк залежитиме від суми заборгованості та рівня сукупного доходу. І ми дякуємо тим споживачам, які сплачують за послугу вчасно», – говорить комерційний директор АТ «Миколаївгаз» Віталій Нестеренко.

АТ «Миколаївгаз» – газорозподільна компанія, що здійснює свою діяльність на території Миколаївської області у співпраці з брендом РГК.

Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, в яких зайняті 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис. км газопроводів та понад 8 млн. споживачів газу.

АТ «Миколаївгаз» експлуатує 8,7 тис. км газопроводів і забезпечує природним газом 8 міст, 14 селищ міського типу та 313 сіл області.

Клієнтами компанії є понад 349 тис. побутових споживачів Миколаївської області, а також 2,8 тис. підприємств, установ і організацій.