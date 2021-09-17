  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Нардеп і ексміністр посварилися в прямому ефірі: заспокоїтися «допоміг» Путін (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Ексміністр економіки та&nbsp;радник голови Офісу президента&nbsp;Тимофій Милованов посварився з&nbsp;нардепом від &laquo;Батьківщини&raquo; - Нардеп і ексміністр посварилися в прямому ефірі: заспокоїтися «допоміг» Путін (відео)
    Ексміністр економіки та радник голови Офісу президента Тимофій Милованов посварився з нардепом від «Батьківщини»
    кадр з відео шоу «Право на владу»

    Політики влаштували перепалку в студії через тарифи на газ

    Народний депутат від «Батьківщини» Олексій Кучеренко та ексміністр економіки, президент Київської школи економіки, радник голови Офісу президента Тимофій Милованов влаштували перепалку в студії через тарифи на газ. Інцидент стався в прямому ефірі на ток-шоу «Право на владу» на каналі «1+1».

    Зокрема Милованов заявив, що слова Кучеренка ніхто не розуміє, той у відповідь обурився. «Ви тут точно не розумієте. Там розуміють. Там люди, які платіжки бачать – вони точно розуміють. Це ось професори не розуміють», – сказав депутат.

    «Не кричіть. Не ображайтеся», – відповів йому Милованов. Кучеренко після цього порадив опонентові «вчити у себе в школі», а не його.

    Після подальшої перепалки заспокоювати гостей студії взялася ведуча Наталя Мосейчук.

    «Я вас зараз всіх помирю. Є така людина – Путін. Наприклад, ми почули, що він хоче продовжити нам транзит, певною часткою запускати по нашій трубі. Вибачте, але по Будапештському меморандуму було майже те ж, тільки в профіль. Тому що Путін скористався 2014 роком. Він сказав, що «у вас метеж на Майдані – я все розриваю, що гарантував: «нічого не пам'ятаю, нічого я вам не винен». Він звинуватив нас у порушенні Будапештського меморандуму. Він відійшов, умив руки. Яка гарантія, що в 2024 році Путін не скористається будь-якою ситуацією? Він так само відійде – і наша труба залишиться порожньою», – сказала вона.

    Після цього політики припини перепалку.

    До слова, Милованов, який закликав українців економити, носить кросівки за €800 (фото).

    Нагадаємо, що ексміністр фінансів України та колишній секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк 30 липня під час святкування свого дня народження побився з головою конкурсної комісії з добору директора Бюро економічної безпеки, ексміністром фінансів Тимофієм Миловановим.

    Після бійки Милованов назвав Данилюка неадекватним, та закликав не допускати його до державної служби.

    Теги: Батьківщина ЗМІ телебачення газ тарифи депутат політика Тимофій Милованов Офіс президента
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Нардеп і ексміністр посварилися в прямому ефірі: заспокоїтися «допоміг» Путін (відео)