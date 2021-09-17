Нардеп і ексміністр посварилися в прямому ефірі: заспокоїтися «допоміг» Путін (відео)

Політики влаштували перепалку в студії через тарифи на газ

Народний депутат від «Батьківщини» Олексій Кучеренко та ексміністр економіки, президент Київської школи економіки, радник голови Офісу президента Тимофій Милованов влаштували перепалку в студії через тарифи на газ. Інцидент стався в прямому ефірі на ток-шоу «Право на владу» на каналі «1+1».

Зокрема Милованов заявив, що слова Кучеренка ніхто не розуміє, той у відповідь обурився. «Ви тут точно не розумієте. Там розуміють. Там люди, які платіжки бачать – вони точно розуміють. Це ось професори не розуміють», – сказав депутат.

«Не кричіть. Не ображайтеся», – відповів йому Милованов. Кучеренко після цього порадив опонентові «вчити у себе в школі», а не його.

Після подальшої перепалки заспокоювати гостей студії взялася ведуча Наталя Мосейчук.

«Я вас зараз всіх помирю. Є така людина – Путін. Наприклад, ми почули, що він хоче продовжити нам транзит, певною часткою запускати по нашій трубі. Вибачте, але по Будапештському меморандуму було майже те ж, тільки в профіль. Тому що Путін скористався 2014 роком. Він сказав, що «у вас метеж на Майдані – я все розриваю, що гарантував: «нічого не пам'ятаю, нічого я вам не винен». Він звинуватив нас у порушенні Будапештського меморандуму. Він відійшов, умив руки. Яка гарантія, що в 2024 році Путін не скористається будь-якою ситуацією? Він так само відійде – і наша труба залишиться порожньою», – сказала вона.

Після цього політики припини перепалку.

До слова, Милованов, який закликав українців економити, носить кросівки за €800 (фото).

Нагадаємо, що ексміністр фінансів України та колишній секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк 30 липня під час святкування свого дня народження побився з головою конкурсної комісії з добору директора Бюро економічної безпеки, ексміністром фінансів Тимофієм Миловановим.

Після бійки Милованов назвав Данилюка неадекватним, та закликав не допускати його до державної служби.