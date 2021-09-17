Глава «Нафтогазу» озвучив спосіб, як наситити Європу блакитним газом

Створення точки продажу на кордоні з Україною вирішить проблему нестачі газу в Європі

Голова «Нафтогазу України» Юрій Вітренко в інтерв’ю «Главкому» розповів, що високі ціни на газ у Європі і рекордно низький рівень запасу природного газу напередодні зими можна вирішити, якщо розблокувати доступ до української ГТС для тих європейських компаній, які хочуть отримувати газ на кордоні Україна – Росія.

Однак це зробити неможливо без доброї волі «Газпрому».

«Проблему з дефіцитом газу в Європі та рекордно високими цінами можна вирішити дуже швидко. Для цього потрібно лише створити на платформі «Газпром експорту» точку продажу, до прикладу, на газовимірювальній станції «Суджі» на кордоні Україна – РФ, і, умовно кажучи, післязавтра на цій точці можна буде продавати додаткові обсяги газу, щоб вони пішли до Європи, а європейські компанії бронювали потужності в Україні. Це моментально вирішить проблему з дефіцитом та моментально знизить ціни. Тоді буде менше приводів казати, що «Газпром» використовує газ як геополітичну зброю», – сказав Юрій Вітренко.

Якщо європейські компанії зможуть бронювати додаткові потужності в Україні – вартість газу швидко впаде, і боятися енергетичної кризи в Європі перед стартом опалювального сезону не доведеться, переконаний голова «Нафтогазу України».

Нагадаємо, раніше стало відомо, що запаси природного газу на зимовий період в Європі та США виявилися значно меншими за середні показники за останні п'ять років, досягнувши критично низького рівня.

Також повідомлялося, що ціни на газ ростуть на тлі низьких запасів у підземних сховищах Європи при скорочені постачання з Росії.

Білий дім звинуватив Росію в рості цін на газ у Європі.

Однак російський президент Володимир Путін після переговорів з невизнаним президентом Білорусі Олександром Лукашенком провів пресконференцію, на якій розповів про причини рекордного зростання цін на газ в Європі. За словами лідера країни-агресорки, до зростання цін призвела «політика європейського регулятора», який робив наголос на біржові механізми у визначенні цін.

Також стало відомо, що голова «Нафтогазу України» Юрій Вітренко знає, як знизити ціни на газ у Європі.