Як волиняни розраховуються за доставку газу: оператор оприлюднив дані

Через несплату і борги клієнтів, «Волиньгаз» змушений звертатись до суду та стягувати заборгованість у примусовому порядку

65% волинян не мають заборгованості за послуги розподілу газу

З початку року кількість боржників за доставку газу зменшилася, проте сумма їх заборгованості невпинно зростає і наразі становить майже 30 млн грн.

За 8 місяців 2021 року борги побутових споживачів Волинської області за доставку газу сягнули 25 млн грн. Разом з тим, значно скоротилася кількість споживачів, які не платили за розподіл жодного разу протягом останніх двох років. Якщо у кінці 2020 року їх було майже 14 тисяч, то станом на 1 вересня 2021 року кількість клієнтів компанії, що частково або повністю розрахувалися із накопиченими боргами зменшилася на 42%.

«Кошти, які волиняни сплачують за доставку газу, АТ «Волиньгаз» спрямовує на повноцінне функціонування аварійно-диспетчерської служби 104, утримання у справному технічному стані газорозподільних мереж різних форм власності та споруд на них, модернізацію, капітальні і поточні ремонти, підтримання належного тиску в газорозподільній системі. Усе це для того, щоб газ був доставлений кожному з 250 тис. побутових клієнтів. Саме тому від своєчасної оплати за доставку газу залежить безперебійність і безаварійність газопостачання», – зазначив комерційний директор АТ «Волиньгаз» Андрій Карпомиз.

Через несплату та борги клієнтів, «Волиньгаз» змушений звертатися до суду та стягувати заборгованість у примусовому порядку. Наразі у компанії продовжується активна робота з розсилки досудових попереджень боржникам. Крім суми боргу, таким споживачам доведеться сплатити також судові витрати та виконавчий збір у розмірі 10% від суми заборгованості.

Більше того, наразі боржники ризикують залишитися без газопостачання. Адже з 20 серпня 2021 року відповідно до Закону України №1657-IX знято мораторій на відключення споживачів від комунальних послуг, що мають заборгованість. Заборона на відключення діятиме тільки в регіонах, де встановлено «червоний» рівень епідеміологічної небезпеки.

«Волиньгаз» закликає споживачів не допускати накопичення боргів за доставку газу, розраховуватися за надані послуги у встановлений термін, до 20 числа щомісяця і користуватися для оплати онлайн сервісами: Особистим кабінетом на сайті 104.ua, мобільними додатками 104 Mobile і 104 Mobile Light, а також чат-ботами 7104ua в Viber і Telegram.

АТ «Волиньгаз» – газорозподільна компанія, що працює під брендом РГК (Регіональна Газова Компанія) на території Волинської області.

Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, в яких зайняті 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис км газопроводів та понад 8 млн споживачів газу.