Метінвест та Danieli розвиватимуть технології з декарбонізації виробництва сталі

Метінвест — міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній –та Danieli, провідний світовий виробник обладнання для металургії, підписали меморандум про взаєморозуміння щодо розвитку та впровадження технологій для виробництва «зеленої» та низьковуглецевої сталі. Сторони вивчатимуть можливості щодо впровадження нових технологій для скорочення вуглецевого сліду підприємств Групи Метінвест в Україні та ЄС.

Зокрема, ці технології будуть застосовуватися у прокатному сегменті виробництва сталі для зниження викидів CO 2 , використання CO 2 та скорочення споживання енергії.

У межах співпраці компанії вивчать можливості фінансування науково-дослідних проєктів через механізм фінансування Horizon Europe, а також проєктів із декарбонізації в межах Інноваційного фонду Європейського Союзу та за рахунок коштів Системи торгівлі викидами.

Підписання меморандуму – важливий крок для Метінвесту у вивченні можливостей застосування передових технологій для скорочення негативного впливу на довкілля від виробництва сталі. Для Danieli співпраця прискорить розвиток технологій для екологічно безпечних «зелених» металургійних комбінатів компанії.

«За останнє десятиліття Метінвест багато працював над тим, щоб зменшити свій вуглецевий слід. Ми прагнемо до екологічності бізнесу та інвестуємо час і гроші, щоб знайти ефективний шлях до декарбонізації.

Я впевнений, що інноваційні технологічні рішення Danieli у цій сфері допоможуть прискорити наше прагнення стати виробником сталі з низьким рівнем викидів», – зазначив генеральний директор Групи Метінвест Юрій Риженков.

«Екологічна безпека – основа виробничого процесу та проєктування обладнання Danieli. Дослідження та розробки Danieli спрямовані на пошук нових рішень для виробництва якісної продукції з меншими витратами енергії та більшою продуктивністю. Результати показують ефективність та гнучкість виробництва, а також вищий рівень безпеки. Усе це призводить до скорочення операційних витрат, зменшення викидів і швидшої реакції на вимоги ринку, дозволяючи замовникам бути на крок попереду.

Ми націлені на ефективну підтримку компанії Метінвест за допомогою технологій Green Metal, які забезпечують екологічне виробництво протягом усього виробничого циклу», – заявив генеральний директор Danieli Джакомо Марескі Даніелі.

Метінвест – вертикально інтегрована група гірничо-металургійних компаній, яка управляє кожною ланкою ланцюжка постачання – від видобутку та перероблення залізної руди та вугілля до виробництва та реалізації напівфабрикатів і готової металопродукції. До структури Групи входять видобувні та металургійні підприємства в Україні, ЄС, Великій Британії та США, а також мережа продажів з охопленням усіх основних світових ринків. Стратегічна мета Метінвесту – стати провідним вертикально інтегрованим виробником сталі в Європі, що забезпечує, незважаючи на циклічність ринків, стійкі показники зростання та прибутковості, а також дохідність інвестицій вище за галузеві стандарти. У першому півріччі 2021 року виручка Групи становила $8,5 млрд США, а рентабельність за показником EBITDA – 45%.