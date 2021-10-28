«Липові» covid-сертифікати відбиратимуть, а лікарів-фальсифікаторів покарають – Мінцифри

Поки що дізнатися про те, справжній covid-сертифікат чи ні можна лише, якщо пацієнт захворіє

В Україні почастішали випадки, коли людина користується справжнім сертифікатом про вакцинацію від коронавірусу, але щеплення насправді не було. Міністерство цифрової трансформації разом з Міністерством охорони здоров’я наразі опрацьовують механізм видалення covid-сертифіката після того, як буде встановлено, що він фальшивий.

Про це в інтерв'ю «РБК-Україна» розповів керівник з розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації Мстислав Банік.

Він повідомив, що зараз масштаб цієї проблеми оцінити досить складно. Адже безперечним є факт, що коли лікар робить щеплення це залишається медичною таємницею.

«Є якась кількість таких випадків, правоохоронні органи абсолютно точно ними займаються. Відповідальність за це теж є, лікар карається, до трьох років позбавлення волі, і 170 тисяч гривень може бути штраф», – нагадав він.

Поки що дізнатися про те, справжній covid-сертифікат чи ні можна лише, якщо пацієнт захворіє.

«Кожне щеплення підписується електронним ключем лікаря. Умовно пацієнту внесли дані про справжню вакцинацію, проте не зробили йому укол. Він потрапляє в лікарню, визначається, а це не складно, за словами медиків, що щеплення у нього не було. Тоді відразу зрозуміло, який лікар пішов на змову», – пояснили в Мінцифри.

Випадків видалення сертифікатів ще не було, але влада близька до цього, повідомив Банік.

«До кінця року вже можна буде виявляти такі випадки і видаляти дані про несправжню вакцинацію», – зазначив він.

Сьогодні стало відомо, що поліція викрила підприємця та лікаря, які продавали фіктивні Covid-сертифікати.

Напередодні у Чернігові поліція викрила схему продажу Covid-сертифікатів, які підтверджувала «Дія».

Нагадаємо, за фейкове covid-свідоцтво суд дав українцю рік іспитового терміну.

До слова, кіберполіція затримала розробника фейкової «Дії», який продавав її за 100 грн. Згодом глава Мінцифри вигадав покарання для шахрая, який створив фейкову «Дію».

Раніше очільник МВС розповів, як поліція знаходить фейкові covid-сертифікати. Монастирський повідомив, що 90% випадків поширення підроблених covid-документів є звичайним шахрайством. Але є й випадки надання медиками «майже оригінальних» документів.

Нацполіція перевірятиме сертифікати про вакцинацію українців від Covid-19 за QR-кодом. Перевірки розпочалися 21 жовтня. За підроблені документи українцям загрожують штрафи та навіть в'язниця.

Нагадаємо, на Закарпатті замість щеплення медики зливали вакцини в каналізацію.

Зазначимо, що МОЗ прибрав слово «добровільна» з дорожньої карти вакцинації.

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