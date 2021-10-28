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    Стало відомо, який будівельний матеріал суттєво подорожчає у найближчий час

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    Енергетична криза суттєво впливає і на будівельний ринок - Стало відомо, який будівельний матеріал суттєво подорожчає у найближчий час
    Енергетична криза суттєво впливає і на будівельний ринок
    фото: politeka.net

    Підвищення собівартості цементу відбувається через подорожчання енергоносіїв

    Українські виробники цементу рано чи пізно будуть змушені підвищувати ціни на свою продукцію, оскільки на її собівартість значною мірою вплинуло подорожчання вугілля в Україні майже втричі. Про це голова асоціації «Укрцемент» Павло Качур заявив в інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна».

    «Цінові гойдалки на вугілля цього року не оминули нас. Контракти на постачання було укладено ще торік за усередненою ціною $60/тонна, а вже в серпні постачальники погоджувалися відвантажувати вугілля за ціною щонайменше $175/тонна. Це створює суттєвий тиск на цінову політику. З дорогих складових дешевий товар не зробити», – пояснив Павло Качур.

    Фахівець зазначив, що на сьогодні більшість вітчизняних виробників цементу змушені працювати на мінімальній маржі, оскільки намагаються враховувати і потреби споживачів.

    За словами Качура, вартість енергоносіїв становить 52-55% собівартості клінкера, необхідного для виробництва цементу. При цьому всі українські заводи з виробництва цементу раніше виконали модернізацію та перейшли на вугілля через високу ціну на газ.

    Слід зазначити, що ситуація зі зростанням цін на цемент в Україні через подорожчання вугілля не є унікальною і спостерігається на ринках інших країн, зазначив Павло Качур.

    Раніше повідомлялося, що будівельні гіпермаркети на Київщині відмовилися закриватися на карантин.

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    Теги: економіка вугілля будівництво ціни
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    Стало відомо, який будівельний матеріал суттєво подорожчає у найближчий час