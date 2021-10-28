Стало відомо, який будівельний матеріал суттєво подорожчає у найближчий час
Підвищення собівартості цементу відбувається через подорожчання енергоносіїв
Українські виробники цементу рано чи пізно будуть змушені підвищувати ціни на свою продукцію, оскільки на її собівартість значною мірою вплинуло подорожчання вугілля в Україні майже втричі. Про це голова асоціації «Укрцемент» Павло Качур заявив в інтерв'ю агентству «Інтерфакс-Україна».
«Цінові гойдалки на вугілля цього року не оминули нас. Контракти на постачання було укладено ще торік за усередненою ціною $60/тонна, а вже в серпні постачальники погоджувалися відвантажувати вугілля за ціною щонайменше $175/тонна. Це створює суттєвий тиск на цінову політику. З дорогих складових дешевий товар не зробити», – пояснив Павло Качур.
Фахівець зазначив, що на сьогодні більшість вітчизняних виробників цементу змушені працювати на мінімальній маржі, оскільки намагаються враховувати і потреби споживачів.
За словами Качура, вартість енергоносіїв становить 52-55% собівартості клінкера, необхідного для виробництва цементу. При цьому всі українські заводи з виробництва цементу раніше виконали модернізацію та перейшли на вугілля через високу ціну на газ.
Слід зазначити, що ситуація зі зростанням цін на цемент в Україні через подорожчання вугілля не є унікальною і спостерігається на ринках інших країн, зазначив Павло Качур.
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