«Миколаївгаз»: з початку року виявлено 17 крадіжок газу

«Миколаївгаз» – газорозподільна компанія, що здійснює свою діяльність на території Миколаївської області у співпраці з брендом РГК

Цьогоріч АТ «Миколаївгаз» виявлено 208 фактів втручання споживачами у роботу газових лічильників

За десять місяців 2021 року АТ «Миколаївгаз» зафіксувало 17 випадків несанкціонованого використання газу побутовими споживачами шляхом самовільної врізки до систем газопостачання. Порушники, щодо яких доведено крадіжку блакитного палива, мають компенсувати витрати за спожитий, але неоплачений газ на загальну суму 1 млн грн.

Відповідно до вимог Кодексу ГРМ, за незаконне використання газу недобросовісні споживачі мають відшкодувати заподіяні збитки газорозподільній компанії. За кожним фактом порушення донараховується близько 400 грн за 1 м² площі газифікованого об’єкта.

Цьогоріч АТ «Миколаївгаз» також виявлено 208 фактів втручання побутовими споживачами у роботу газових лічильників. За ці дії порушникам здійснено донарахування на суму близько 1,2 млн грн. Це кошти за використаний, але неоплачений газ. Розмір збитків розраховується у кожному випадку індивідуально.

«Споживачам газу важливо розуміти, що несанкціоноване втручання в роботу газових мереж або приладів є протизаконним, адже несе загрозу цілісності системи. Такі дії наражають на небезпеку не лише самих порушників, а й їх оточуючих. І, окрім фінансових збитків, можуть коштувати їм життя та здоров’я», – говорить комерційний директор АТ «Миколаївгаз» Віталій Нестеренко.

Повірка газових лічильників проводиться за участю незалежних експертів – представників «Миколаївстандартметрології». Оплата збитків за несанкціоноване використання газу та вартість експертизи лічильника здійснюється за підтвердженням факту крадіжки газу. Якщо втручання у роботу лічильника не підтверджується експертизою, споживач не оплачує її вартість.

АТ «Миколаївгаз» – газорозподільна компанія, що здійснює свою діяльність на території Миколаївської області у співпраці з брендом РГК.

Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, в яких зайняті 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис. км газопроводів та понад 8 млн. споживачів газу.

АТ «Миколаївгаз» експлуатує 8,7 тис. км газопроводів і забезпечує природним газом 8 міст, 14 селищ міського типу та 313 сіл області.

Клієнтами компанії є понад 349 тис. побутових споживачів Миколаївської області, а також 2,8 тис. підприємств, установ і організацій.