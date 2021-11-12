Держава у 2017–2021 роках запровадила формулу «Роттердам+» на газ, бензин і дизель – експерт «Центру Разумкова»

За словами Омельченка, наразі весь імпорт вугілля приватними та державними компаніями здійснюють за формулою «Роттердам+»

«Україна очікує 600 тис. т імпортного вугілля. І весь цей обсяг куплений за формулою Роттердам+», – Омельченко

Після запровадження формули «Роттердам+» для вугілля, влада у 2017–2021 році поширила цей принцип на решту енергоресурсів – газ, бензин, дизель.

Про це повідомив директор енергетичних програм «Центру Разумкова» Володимир Омельченко.

«З часу запровадження формули «Роттердам+», ціноутворення так чи інакше на всі енергоресурси в країні перейшло на формули хаб+», – заявив експерт, навівши приклади ціноутворення на газ, дизельне паливо для «Укрзалізниці» і бензин на АЗС.

«У 2020 році чинний президент України Володимир Зеленський і голова уряду Денис Шмигаль підписали меморандум з МВФ, в якому зобов’язалися запровадити формулу на газ «Амстердам+». Вона ідентична до «Дюссельдорф+» за винятком того, що в розрахунок брався хаб TTF у Нідерландах», – пояснив експерт.

За словами Омельченка, наразі весь імпорт вугілля приватними та державними компаніями здійснюють за формулою «Роттердам+».

«Україна очікує 600 тис. т імпортного вугілля. І весь цей обсяг куплений за формулою Роттердам+. Подобається це комусь чи ні – але за цією формулою контракти підписали як приватні компанії, так і державна «Центренерго». Формула передбачає прозорий ринковий механізм – ціна на біржі в Європі плюс доставка до порту призначення. Інакше ніхто у світі не торгує ні вугіллям, ні іншими енергоресурсами», – підсумував Омельченко.

Нагадаємо, за формулою «Роттердам+» у 2016–2019 роках визначалася ціна на вугілля. У 2017–2020 роках діяла повністю ідентична формула «Амстердам+» для природного газу. З травня 2021 року Кабінет Міністрів запровадив формулу «Роттердам+» для бензину.