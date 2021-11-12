Мер Києва заявив, що столиця виділила 4 млрд грн на стримування тарифів на тепло та гарячу воду

Влада міста витратила мільярди на сплату різниці вартості газу теплопідприємствам

Київ виділив 4 млрд грн, аби покрити різницю вартості газу теплопідприємствам – щоб не підвищувати тарифи на тепло та гарячу воду. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі токшоу «Народ проти» на телеканалі «Україна 24».

«Столиця виділила 4 млрд грн бюджету міста, аби покрити різницю вартості газу теплопідприємствам – щоб цього опалювального сезону тарифи на тепло і гарячу воду для населення не підвищувалися, – підкреслив мер. – Але, в нас є інша критична ситуація. Ми знаємо, що з 12 великих теплогенеруючих підприємств країни на 10 – недостатні запаси енергоносіїв. І ця ситуація, в разі великих морозів, може призвести до віялових відключень. Чого не було багато років», – наголосив Віталій Кличко.

Він також зазначив, що Україна сьогодні може збільшити видобуток власного газу і менше залежати від світової ціни на газ.

«Наша країна може видобувати власний газ. Чому ми маємо залежати від європейських цін на газ, інші енергоносії? Які потягнуть за собою і здорожчання продуктів, й іншого, – тобто вдарять по кишенях українців, – підкреслив Кличко. – Тому, вважаю, повинен зібратися енергетичний штаб. І ухвалити важливі рішення. Так, збільшення видобутку займе чимало зусиль, часу. Але ми повинні і можемо це зробити», – зазначив Віталій Кличко.

Нагадаємо, Кличко розповів, із ким йтиме на наступні парламентські вибори.

Також він розповів, чи будуть віялові відключення світла у Києві.

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