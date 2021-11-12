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    Мер Києва заявив, що столиця виділила 4 млрд грн на стримування тарифів на тепло та гарячу воду

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    Кличко вважає, треба зібрати&nbsp;енергетичний штаб - Мер Києва заявив, що столиця виділила 4 млрд грн на стримування тарифів на тепло та гарячу воду
    Кличко вважає, треба зібрати енергетичний штаб
    Скріншот із відео

    Влада міста витратила мільярди на сплату різниці вартості газу теплопідприємствам

    Київ виділив 4 млрд грн, аби покрити різницю вартості газу теплопідприємствам – щоб не підвищувати тарифи на тепло та гарячу воду. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко в ефірі токшоу «Народ проти» на телеканалі «Україна 24».

    «Столиця виділила 4 млрд грн бюджету міста, аби покрити різницю вартості газу теплопідприємствам – щоб цього опалювального сезону тарифи на тепло і гарячу воду для населення не підвищувалися, – підкреслив мер. – Але, в нас є інша критична ситуація. Ми знаємо, що з 12 великих теплогенеруючих підприємств країни на 10 – недостатні запаси енергоносіїв. І ця ситуація, в разі великих морозів, може призвести до віялових відключень. Чого не було багато років», – наголосив Віталій Кличко.

    Він також зазначив, що Україна сьогодні може збільшити видобуток власного газу і менше залежати від світової ціни на газ.

    «Наша країна може видобувати власний газ. Чому ми маємо залежати від європейських цін на газ, інші енергоносії? Які потягнуть за собою і здорожчання продуктів, й іншого, – тобто вдарять по кишенях українців, – підкреслив Кличко. – Тому, вважаю, повинен зібратися енергетичний штаб. І ухвалити важливі рішення. Так, збільшення видобутку займе чимало зусиль, часу. Але ми повинні і можемо це зробити», – зазначив Віталій Кличко.

    Нагадаємо, Кличко розповів, із ким йтиме на наступні парламентські вибори.

    Також він розповів, чи будуть віялові відключення світла у Києві.

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    Теги: Віталій Кличко Київ газ тарифи ціни мер Україна столиця населення
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    Мер Києва заявив, що столиця виділила 4 млрд грн на стримування тарифів на тепло та гарячу воду