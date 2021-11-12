Чим для України небезпечна угода з «Газпромом»: думка Міненерго

Немчинов вважає, що перш за все Україна має наростити видобуток власного природного газу, «поки є час»

Заступник очільника Міненерго розповів про пастку у контракті на «дешевий газ»

Прямий контракт з «Газпромом» на нібито дешевий газ – стовідсоткова пастка для України. Про це 11 листопада заявив заступник міністра енергетики Максим Немчинов у ефірі токшоу «Право на владу» на «1+1».

«Завжди буде спокуса укласти контракт (з Росією – ред.): нібито дешевий газ, все добре, все стабільно – і знову не займатися своїм видобутком, збільшенням, знову не займатися енергоефективністю. І знову чекати, коли фактично ми будемо стовідсотково залежні від Росії. Це не той шлях, яким ми повинні йти», – переконаний Немчинов.

Заступник міністра вважає, що перш за все Україна має наростити видобуток власного природного газу, «поки є час».

«Ми можемо це зробити. У нас є поклади. Ми залучаємо інвесторів. Ми маємо можливість нарощувати видобуток – хай не 10%, хоча б 5% на рік, якщо ми паралельно працюватимемо над нашою енергоефективністю, над скороченням неефективного споживання природного газу», – сказав він.

За словами Немчинова, в Україні втрати в тепломережах сягають 40%. Заступник міністра запевняє, що за чотири-п’ять років наша країна зможе видобувати рівно стільки газу, скільки споживає.

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