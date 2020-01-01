Милованов прогнозує, що реальна зарплата українців у 2020 зросте на 10%



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Милованов висловив думку, що найбільше виграють ті, хто мають кваліфікації потрібні для галузей, в яких відбуваються інвестиції

Міністр розвитку економіки Тимофій Милованов вважає, що у 2020 році реальна зарплата українців може зрости на 10%.

Про це він написав у Facebook.

«Зростання заробітної плати високими темпами відбувається вже четвертий рік поспіль – цього року за перші 11 місяців заробітна плата в реальному вимірі була на 9,6% вищою ніж у аналогічному періоді минулого року. Фактично, купівельна спроможність середньої заробітної плати вже суттєво перевищила докризовий рівень 2013 року», - зазначив міністр.

За його словами, з урахуванням високої ділової активності та попиту на ринку праці «очікуємо, що темпи зростання реальної заробітної плати і в наступному році залишатимуться високими - близько 10%».

Милованов висловив думку, що найбільше виграють ті, хто мають кваліфікації потрібні для галузей, в яких відбуваються інвестиції. Також, за його словами, це буде зменшувати міграцію робітників за кордон, а в певних галузях та певних регіонах де є найбільший попит на робітників, люди будуть повертатись.