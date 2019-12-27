Українцям дозволили вільно обирати банк для зарплат і соцвиплат



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Працівник компанії може просити роботодавця нараховувати йому зарплату на рахунок у тому банку, який обере сам

Кабінет міністрів України ухвалив рішення надати українцям право вільно вирішувати, на картку якого банку вони хочуть отримувати заробітну плату, соціальні виплати чи пенсії.

Відповідну постанову уряд ухвалив 27 грудня, повідомив прем’єрміністр Олексій Гончарук.

«Тепер українці самі вирішуватимуть, на картку якого банку отримувати зарплату, пенсію чи соцдопомогу. Уряд зняв обмеження щодо переліку банків, через які працівники бюджетних установ можуть отримувати виплати», — повідомив Гончарук.

Це означає, що працівник компанії може просити роботодавця нараховувати йому зарплату на рахунок у тому банку, який обере сам, а не на рахунок у банку, з яким роботодавець має відповідну домовленість.

Де-юре, таке право у працівників є і зараз, однак роботодавці ним нехтували, адже зміна банку ускладнювала процеси виплати зарплат.

«На практиці, якщо хтось обирає інший банк, бухгалтери вимушені для таких виплат формувати окремі платіжки. Тому працівникам частіше за все у такому виборі просто відмовляють», — пояснював міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет під час презентації пропозиції 17 грудня.

Постанова уряду має спростити роботодавцям перерахунок зарплат на рахунки в різних банках. Для економіки та самих працівників це важливо тому, що тепер між банками буде більша конкуренція за клієнтів та, відповідно, кращими ставатимуть послуги для клієнтів.

Для того, аби змінити банк, у якому працівник хоче отримувати зарплату, йому потрібно буде надати бухгалтерії номер банківського рахунку у форматі IBAN.

Також в уряді обмірковують можливість запуску «гарячої лінії», куди українці зможуть скаржитися на роботодавців, які відмовляють у зміні банку, через який отримують зарплати.