Арахамія: зарплата нардепа має становити від 70 до 100 тис. грн



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Глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія

Давид Арахамія вважає депутатську зарплату «дуже делікатним питанням»

Глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія вважає, що зарплата народних депутатів повинна бути від 70 до 100 тис. грн, якщо суспільство має більш високі очікування від нардепів, ніж раніше.

Про це він розповів журналу «Новое время».

«Зарплата депутата повинна бути вище, якщо суспільство має більш високі очікування, ніж це було раніше. Називають різні суми - від 70 тис. грн до 100 тис. грн», - сказав Арахамія.

Незважаючи на це, Арахамія вважає депутатську зарплату «дуже делікатним питанням» і сказав, що не може дати однозначну відповідь, «чи має право депутат отримувати високу зарплату, якщо народ живе бідно».

«А що стосується фракції, то ви знаєте: у нас більшість - це дійсно прості хлопці. Є ті, кому важко. Особливо ті, хто переїхав до Києва з регіону і був змушений перевезти родину», - додав Арахамія.

Сам глава фракції назвав себе «небідною людиною» і повідомив, що може собі дозволити не думати про зарплату.

За словами Арахамія, він витрачає її на благодійність.

До слова, зарплати прокурорів у новому році зростуть до 75%.