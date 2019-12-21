Мінекономіки планує створити Фонд національного багатства, – Милованов



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Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов

Фонд буде непідконтрольний міністерствам

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства планує створити у 2020 році Фонд державного багатства, що охоплюватиме державні підприємства, які не будуть приватизовані.

Про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов у Харкові під час презентації планів і досягнень відомства, передає УНН.

Згідно з повідомленням, новий фонд планують створити у наступному році, але він не буде контролюватися міністерствами. Таким чином Кабмін планує вивести з корупційної складової не приватизовані підприємства.

«Створимо Фонд національного багатства. Ті державні підприємства, які не будуть приватизовані, ті підприємства підуть під фонд. Фонд буде незалежний від міністерств. Міністерства будуть писати політику власності, тобто, що вони хотіли б, щоб державні підприємства робили. Але не будуть втручатися в управління дивідендами, інвестиційними планами тощо», – зазначив Милованов.

Нагадаємо, Милованов заявив, що половину землі державних підприємств вивели через схеми.