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    Економіка та фінанси

    Україна відкличе усі «газові» позови проти Росії, окрім одного, - Оржель

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    <span>Олексій Оржель: пакетна угода між Україною і Росією по газу, досягнута 20 грудня, не передбачає прямих поставок російського газу в Україну</span> - Україна відкличе усі «газові» позови проти Росії, окрім одного, - Оржель
    Олексій Оржель: пакетна угода між Україною і Росією по газу, досягнута 20 грудня, не передбачає прямих поставок російського газу в Україну

    Міністр енергетики: Рішення про $3 млрд за Стокгольмським арбітражем «чітко визначене» і Україна, за останніми домовленостями, має ці кошти отримати

    Україна у рамках пакетних домовленостей відкличе усі «газові» позови проти Росії, це рішення не стосується тільки Стокгольмського арбітражу. Про це заявив міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель на брифінгу в Офісі президента.

    «Ми врегульовуємо питання майбутніх арбітражів. Це потенційна можливість виграшу, проте вже у нас є візія того, які є домовленості щодо транзиту, тому в даному випадку пакетне рішення передбачає перегляд позицій щодо майбутніх арбітражів. Тобто рішення про 3 млрд чітко визначено, рішення про інші будуть безпосередньо в рамках пакету відкликані», - заявив він.

    Нагадаємо, Оржель сьогодні заявив, що Україна, згідно із рішенням Стокгольмського арбітражу, має отримати від Росії трошки більше $2,9 млрд ще до нового року.

    Як повідомлялось, міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель заявив, що договір по газу між Україною і Росією включає транзитний договір на п'ять років з можливістю пролонгації договору на 10 років.  Контракт буде включати транзит 65 млрд куб. м газу в 2020 році, і 40 млрд куб. м в 2021-2024 роках.

    Як заявив виконавчий директор групи «Нафтогаз» Юрій Вітренко, українські компанії «Оператор ГТС» і «Нафтогаз» підпишуть контракти з «Газпромом» протягом тижня. Зокрема, буде підписано угоду з «Газпромом» щодо виплати до кінця року «Нафтогазу» майже $3 млрд за рішенням Стокгольмського арбітражу.

     Читайте також: Україна відмовилася від прямих закупівель російського газу, - Оржель
    газ міністр транзит Україна ГТС Юрій Вітренко Олексій Оржель
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