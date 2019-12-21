Україна відкличе усі «газові» позови проти Росії, окрім одного, - Оржель



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олексій Оржель: пакетна угода між Україною і Росією по газу, досягнута 20 грудня, не передбачає прямих поставок російського газу в Україну

Міністр енергетики: Рішення про $3 млрд за Стокгольмським арбітражем «чітко визначене» і Україна, за останніми домовленостями, має ці кошти отримати

Україна у рамках пакетних домовленостей відкличе усі «газові» позови проти Росії, це рішення не стосується тільки Стокгольмського арбітражу. Про це заявив міністр енергетики та захисту довкілля України Олексій Оржель на брифінгу в Офісі президента.

«Ми врегульовуємо питання майбутніх арбітражів. Це потенційна можливість виграшу, проте вже у нас є візія того, які є домовленості щодо транзиту, тому в даному випадку пакетне рішення передбачає перегляд позицій щодо майбутніх арбітражів. Тобто рішення про 3 млрд чітко визначено, рішення про інші будуть безпосередньо в рамках пакету відкликані», - заявив він.

Нагадаємо, Оржель сьогодні заявив, що Україна, згідно із рішенням Стокгольмського арбітражу, має отримати від Росії трошки більше $2,9 млрд ще до нового року.

Як повідомлялось, міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель заявив, що договір по газу між Україною і Росією включає транзитний договір на п'ять років з можливістю пролонгації договору на 10 років. Контракт буде включати транзит 65 млрд куб. м газу в 2020 році, і 40 млрд куб. м в 2021-2024 роках.

Як заявив виконавчий директор групи «Нафтогаз» Юрій Вітренко, українські компанії «Оператор ГТС» і «Нафтогаз» підпишуть контракти з «Газпромом» протягом тижня. Зокрема, буде підписано угоду з «Газпромом» щодо виплати до кінця року «Нафтогазу» майже $3 млрд за рішенням Стокгольмського арбітражу.