Милованов заявив, що половину землі державних підприємств вивели через схеми



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Землю виділяють у користування «в рамках закону», потім змінюють її призначення

За підрахунками Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, половину землі, яка знаходилася у підпорядкуванні державних підприємств, вивели через незаконні схеми.

Про це заявив міністр економіки Тимофій Милованов на пресмарафоні.

«За нашими даними, наприкінці 90-х років, коли тільки ввели мораторій на продаж землі, у державних підприємствах було 1,5 мільйона гектарів землі в підпорядкуванні. А зараз, за результатами інвентаризації, ми очікуємо, що буде лише 600-700 тисяч гектарів. Це означає, що половина землі з державних підприємств — зникла», — розповів Тимофій Милованов.

Він уточнив, що землю виділяють у користування «в рамках закону», потім змінюють її призначення.

Милованов переконаний, що подібні схеми зникнуть лише за прозорості та контролю на рівні громад. На його думку, державна земля перейде у власність місцевих ОТГ, і вже вони ефективно керуватимуть своїми ресурсами.

«Ганятися за схемами неможливо, бо вони завжди будуть. Громада має слідкувати за тим, що робиться з її землею. А якщо вже вона не хазяйнує і не слідкує за своєю землею, то це проблема самої громади. Люди мають обережно обирати політиків на місцях», — заявив міністр економіки.

Наразі між Нафтогазом та Газпромом діє угода, у межах якої Газпром зобов’язаний постачати газу через українську ГТС до Європи. Однак термін цієї угоди спливає 31 грудня 2019 року, що надасть можливість Росії перекрити «трубу» вже з 1 січня 2020 року, адже нової угоди про транзит все ще не уклали.

Як повідомлялося, Україна закликала США запровадити санкції проти «Північного потоку-2».

Нагадаємо, під санкції США щодо «Північного потоку-2» можуть потрапити 350 німецьких компаній.