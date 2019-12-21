Про що Україна домовилася з Росією. Основні положення підписаних пакетних угод
Олексій Оржель та Юрій Вітренко оприлюднюють деталі газових домовленостей з Росією
Контракт включатиме транзит 65 млрд куб. м газу в 2020 році, і 40 млрд куб. м в 2021-2024 роках
Україна і Росія досягли домовленості щодо транзиту газу. Деталі узгодженого протоколу оприлюднили 21 грудня на брифінгу в Офісі президента міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель і виконавчий директор НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко.
Тож наводимо основні положення підписаних пакетних угод:
- «Газпром» виплатить «Нафтогазу» понад $2,9 млрд до кінця року за рішенням Стокгольмського арбітражу. При цьому Україна відмовляється від претензій по інших позовах;
- контракт на транспортування газу повинен бути укладений до 29 грудня 2019 року;
- термін дії нового договору – п'ять років, з умовою продовження на 10 років;
- обсяг транзиту складе в 2020 році - 65 млрд куб. м газу, в 2021-2024 рр - 40 млрд куб. м;
- тарифи на транзит газу з часом будуть зростати, а остаточні ставки визначатиме регулятор.