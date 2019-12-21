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    Економіка та фінанси

    Про що Україна домовилася з Росією. Основні положення підписаних пакетних угод

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    <span>Олексій Оржель та Юрій Вітренко оприлюднюють деталі газових домовленостей з Росією</span> - Про що Україна домовилася з Росією. Основні положення підписаних пакетних угод
    Олексій Оржель та Юрій Вітренко оприлюднюють деталі газових домовленостей з Росією

    Контракт включатиме транзит 65 млрд куб. м газу в 2020 році, і 40 млрд куб. м в 2021-2024 роках

    Україна і Росія досягли домовленості щодо транзиту газу. Деталі узгодженого протоколу оприлюднили 21 грудня на брифінгу в Офісі президента міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель і виконавчий директор НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко.

    Тож наводимо основні положення підписаних пакетних угод:

    • «Газпром» виплатить «Нафтогазу» понад $2,9 млрд до кінця року за рішенням Стокгольмського арбітражу. При цьому Україна відмовляється від претензій по інших позовах;
    • контракт на транспортування газу повинен бути укладений до 29 грудня 2019 року;
    • термін дії нового договору – п'ять років, з умовою продовження на 10 років;
    • обсяг транзиту складе в 2020 році - 65 млрд куб. м газу, в 2021-2024 рр - 40 млрд куб. м;
    • тарифи на транзит газу з часом будуть зростати, а остаточні ставки визначатиме регулятор.
     Читайте також: Україна відмовилася від прямих закупівель російського газу, - Оржель
    Росія газ тарифи міністр Нафтогаз України Газпром транзит Юрій Вітренко Олексій Оржель
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