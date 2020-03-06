Мінекономіки повідомило, що в Україні вперше за понад чотири роки зафіксували падіння ВВП



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З початку 2020 року майже всі види економічної діяльності продемонстрували скорочення виробництва, - міністерство

Рівень падіння валового внутрішнього продукту в січні 2020 року склав 0,5%

Міністерство розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства повідомлило, що рівень падіння валового внутрішнього продукту в січні 2020 року склав 0,5%. Про це йдеться в огляді Департаменту стратегічного планування та макроекономічного прогнозування міністерства.

Зазначається, що з початку 2020 року майже всі види економічної діяльності, що формують динаміку зведеного індексу виробництва товарів і послуг за основними видами економічної діяльності, крім будівництва і внутрішньої торгівлі, продемонстрували скорочення виробництва.

«Як результат, в січні 2020 року зменшення зведеного індексу виробництва становило 2,6% і відповідно скорочення ВВП оцінено на рівні 0,5%», – йдеться в огляді.

«Дія факторів, які впливали на розвиток економіки в 2019 році, на тлі вже сформованих в попередніх періодах структурних дисбалансів і проблем, що накопичилися, а також ризиків, пов'язаних з розповсюдженням коронавірусу в світі, і можливе зниження темпів розвитку світової економіки буде дещо стримувати зростання економіки в цілому, особливо в I кварталі року», – йдеться в огляді.

У 2020 році, як зазначили в міністерстві, продовжиться реформування у всіх сферах економіки, модернізація промислового комплексу і активне оновлення інфраструктурних об'єктів.

Зазначимо, що скорочення ВВП України зафіксовано вперше з 2016 року.