Названо три головні країни, звідки заробітчани пересилають гроші в Україну



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З маленької Чехії на Батьківщину грошей надходить більше, аніж із величезної Росії

Приватні грошові перекази становлять більше ніж 7% ВВП України

Українські трудові мігранти продовжують «підживлювати» грошовими переказами не тільки свої сім’ї, а й економіку країни в цілому. Наразі приватні грошові перекази становлять більше ніж 7% ВВП України. Про це повідомляється на сайті «Сьогодні».

Дані за 2019 рік дозволяють зрозуміти, як змінюються уподобання українців щодо вибору країн. Так, загальний обсяг переказів з Польщі збільшився не набагато. Різниця в сумах за 2018 і 2019 рік утричі менша, аніж було раніше. Всього 2019-го з Польщі надійшло в Україну понад 4 млрд доларів.

А от надходження грошей з Чехії зросли дуже помітно. Звісно, до Польщі їй ще далеко, але зараз за один квартал з цієї країни в Україну переказують такі суми, як 2015-го – за весь рік. Особливо помітно суми грошей з Чехії стали зростати з середини 2017 року. Торік обсяг надходжень з Чехії в Україну вперше перевищив 1 млрд доларів.

Третє місце за розміром грошових переказів в Україну зараз займає Росія. Хоча їхня кількість з кожним роком знижується. Так, якщо ще 2015 року з Росії українці отримували більше грошей, аніж навіть із Польщі, то тепер – приблизно стільки ж, скільки з Чехії, тобто близько 1 млрд дол. на рік.

Як повідомлялося, українці стали найбільшою групою серед заробітчан у Фінляндії.

Нагадаємо, після «перепису» Дубілет взявся за мігрантів.

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