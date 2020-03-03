Транші МВФ на межі зриву

Сергій Фурса Спеціаліст відділу продажів боргових цінних паперів Dragon Capital

Сергій Фурса

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Я не розумію чому Зеленський це робить

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Я понимаю, почему сотрудничество с МВФ хочет сорвать Коломойский. Для него МВФ и западный мир – это угроза. И для него дефолт страны гораздо меньшая проблема, чем потеря своих активов. А может и вообще не проблема.

Но я не понимаю, как у него на поводу может сознательно идти президент. Для которого дефолт будет катастрофой. Как для экономики, так и для рейтингов. Потому что одно дело когда по 1+1 рассказывают о том, что «ухондокали экономику», но при этом экономический рост продолжается, равно как и идет рост зарплат. А другое дело, когда в результате потери сотрудничества с МВФ граждане столкнуться с резкой девальвацией и инфляцией, а дальше пойдет потеря рабочих мест и доходов. Телевизор влияет, но холодильник будет еще более убедительным.

Я понимаю, почему отставку правительства может хотеть Коломойский или Ермак. Правительство не идет навстречу пожеланиям олигарха, пытается выдавить его из объектов государственной собственности и не подыгрывает с Приватбанком. Ермак хочет показать всем, кто в стране теперь самый главный. Даже если делает это по старой привычке в ресторанах на задворках Киева.

Но я не понимаю, почему отставка правительство может быть нужна Зеленскому. Даже если он очень обиделся на записи Гончарука. На данный момент нет ни одной причины, по которой стала бы актуальной отставка правительства спустя месяц после того, как было решено, что она не актуальна. Кроме, конечно, смены главы офиса президента. Но это, как бы, не причина. Вроде как.

В чем обвиняют правительство?

Все разговоры о падении экономики являются манипуляцией, которая исходит от того же Коломойского и его людей, что активно подхватывают пророссийские СМИ. Они пользуются тем, что население воспринимает экономику и промышленное производство как одно целое и падение промышленности переиначивают в падение экономики. Но это не правда. Промышленное производство составляет лишь только 20% от ВВП. Мы уже не в 19 веке, когда промышленность означала все. Да, промышленное производство падает, это неприятно. Но что драйвит падение промышленного производства?

Первое – это металлургия. Ситуация на глобальных рынках давит на металлургов. Что может сделать украинское правительство в такой ситуации. Разве что дотировать украинских металлургов напрямую деньгами украинских налогоплательщиков. А это плохая идея. Металлурги – это те самые олигархи и очень очень страшные транснациональные корпорации. Стоит ли очень богатым украинцам помогать деньгами бедным олигархам? Вряд ли. Вторая составляющая – это теплая зима, что привело к падению промпроизводства как в Европе, так и Украине. Теплая зима означает меньше производства тепла и электричества. И как результат – меньше показатель. Что должно было сделать правительство в данном вопросе? Организовать ледниковый период, чтобы статистика не испортилась? Или топить как будто за окном минус 20?

Более того, тренд в металлургии, который давит на промышленное производство, появился даже раньше, чем кто-то смог подумать о том, что Гончарук станет премьер-министром. Так что уж точно не правительство, решения которого всегда имеет лаг как минимум 6-12 месяцев, можно винить в этих цифрах.

Что надо сделать глобально? Привлечь инвестиции. А для этого нужна судебная реформа и реформа силовых органов. Это зона ответственности президента. И парламента. Никак не правительства, чтобы их можно было в этом обвинить. И да, там все тормозит. Идет саботаж судебной реформы. Не идет реформа СБУ. А инвестиционные няни мало кого волнуют. Да и, честно говоря, кажется, особенно на фоне событий вокруг Центрэнерго, инвестиционная няня в Украине есть только у Коломойского.

Если причина в новых Санжарах, то это залет министерства здравоохранения. Но вот беда, и президент и все его друзья знают, что реально управляют этим министерством не из кабинета министров, а из кабинета Радуцкого. А это его личный друг. Друг президента.

Я понимаю, если популист президент отправляет в отставку в правительство, которое накопило излишний негатив. Потому что в украинских условиях президент дает невыполнимые обещания, а правительство ответственно за то, что их невозможно выполнить. Это логично. Но в рамках этой логики нужно накопить негатив, сделать все важное и уже потом отправлять правительство в отставку. А не отставкой правительства порождать кризис, ответственность на который ляжет уже на новое правительство и президента. Логично – выполнить программу МВФ, получить транш, закрыть все проблемные моменты, такие как рынок земли, повесив это все на старое правительство, и потом уже приводить новое. Это может выглядеть не справедливо, но логично.

Работает ли это правительство на отлично? Нет. Нравятся ли бизнесу изменения, которые происходит в Украине? Да. Достаточно ли быстрые эти изменения? Нет. Надо ли в том случае, если изменения идут медленнее чем мы хотим разворачиваться и бежать в другую сторону? Вряд ли. Нужны ли в правительстве сильные администраторы? Да. Нужны ли сильные администраторы в том случае, если они еще и опытные коррупционеры? Нет.

В Украине сейчас хорошая макроэкономическая ситуация. Но будет очень обидно, если все это будет разрушено срывом программы МВФ. Это тот случай, когда мы можем своими руками сами все разрушить. Руками и головой президента. Который может выбрать темную сторону. И пойти за Коломойским. С очень предсказуемым результатом.

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