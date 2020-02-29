Гірше, ніж в 2008-му. На що може бути схожа викликана коронавірусом фінансова криза



Розсилка ВІДПРАВИТИ

До появи інфекції в світовій економіці вже тривалий час накопичувалися різні дисбаланси, а на багатьох ринках ціни на активи були необґрунтовано високі

Інвестори позбуваються цінних паперів, в результаті чого фондові індекси падають вже сьомий день поспіль

Епідемія коронавіруса, якщо вона не буде взята під контроль до літа, може привести до зниження темпів зростання світового ВВП на один процентний пункт і вдарити по вразливим країнам, що розвиваються. Таким, як Україна. Географічне охоплення епідемії коронавіруса розширюється, а її тимчасові рамки неможливо спрогнозувати, проте, сьогоднішні тенденції дозволяють аналітикам припускати, що коронавірус може спровокувати фінансову кризу, яку можна порівняти за масштабом з фінансовою кризою 2008 року, пише The Guardian.

Це пов’язано, зокрема, з тим, що і до появи інфекції в світовій економіці вже тривалий час накопичувалися різні дисбаланси, а на багатьох ринках ціни на активи були необґрунтовано високі.

Про те, що вірус може мати більш важкі наслідки, ніж фінансова криза 2008 року, попередило і рейтингове агентство Moody’s.

«Епідемія коронавіруса, якщо вона не буде взята під контроль до літа, може привести до зниження темпів зростання світового ВВП на один процентний пункт (п.п.), економіки КНР – на 3 п.п.», – вважають аналітики Dun & Bradstreet.

За даними цієї компанії, як мінімум у 51 тис. компаній в світі є один або кілька прямих постачальників або ж постачальників першого рівня в постраждалих провінцій КНР. Як мінімум у п’яти млн компаній в світі є один або кілька постачальників другого рівня в постраждалому регіоні.

Приблизно 49 тис. підприємств, що працюють в ураженому епідемією регіоні КНР, є при цьому філіями або дочірніми підприємствами компаній, штаб-квартири яких знаходяться в інших країнах, зауважують аналітики.

Багато країн активізували зусилля щодо стримування поширення вірусу, заборонивши поїздки, закривши школи і відклавши великі спортивні заходи і бізнес-конференції і т.п.

Все це додатково призводить до зниження ділової активності. В результаті компанії погіршують прогнози своїх фінансових показників, знижують закупівлі сировини, зменшують випуск готової продукції, споживають менше енергоресурсів.

Першими на подібні фактори реагують фондові ринки: інвестори позбуваються цінних паперів, в результаті чого фондові індекси падають вже сьомий день поспіль.

Читайте також: