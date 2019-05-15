Міненерго наполягає на запуску енергоринку з 1 липня – Насалик



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Новий ринок електроенергії згідно з законом має запрацювати 1 липня 2019 року

За словами Насалика, затримка у фінансуванні програмного забезпечення «Укренерго», що називали однією з причин можливого переносу запуску ринку, було пов’язано з переходом підприємства під контроль міністерства фінансів

Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик заявив на нараді у комітеті Верховної Ради України щодо ТЕК, що міністерство наполягає на своєчасному запуску ринку з 1 липня 2019 року. Про це повідомляє «Обозреватель».

«Міністерство буде наполягати, щоби ринок ввели вчасно 1 липня 2019 року. І всі підстави для цього є», - заявив міністр.

За словами Насалика, затримка у фінансуванні програмного забезпечення «Укренерго», що називали однією з причин можливого переносу ринку, було пов’язано з переходом «Укренерго» під контроль міністерства фінансів. «Укренерго» як структура була передана в міністерство фінансів України. Це є перше. З чим це було пов’язано? У цілому це зв’язано з корпоратизацією «Укренерго», коли структура, яка корпоратизується в один день дала два баланси, що різняться між собою на 32 млрд грн. То це є проблема», - наголосив він.

Нагадаємо, новий ринок електроенергії згідно з законом має запрацювати 1 липня 2019 року. Від своєчасного введення ринку залежить, чи отримає Україна макрофінансової допомоги в розмірі 500 млн євро від ЄС в 2019 році.

Міжнародне співтовариство вже висловило стурбованість гальмуванням запуску нового ринку електроенергії та закликає оперативно провести засідання Координаційного центру з впровадження нового ринку електроенергії. Про це йшла мова в спільному листі голови представництва Євросоюзу в Україні Хюга Мінгареллі, директора Європейського енергетичного співтовариства (ЄЕС) Янеса Копача, глави представництва Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) в Україні Жан-Еріка де Загона, керуючого директора Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) в країнах Східної Європи і Кавказу Маттео Патроне, директора Місії USAID в Україні Сьюзан Фріц.

У свою чергу прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що з 1 липня ринок має бути запущений, однак має бути має бути враховано соціальний аспект аби тарифи для населення. За його словами Міністерство енергетики та вугільної промисловості напрацьовує нормативну базу для запуску нового ринку електроенергії.