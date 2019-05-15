Своєчасне впровадження нового ринку електроенергії стане тестом для обраного президента - політолог



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З 1 липня набуває чинності Закон «Про ринок електричної енергії», згідно з яким розпочнеться другий етап реформи енергосектору

Для обраного президента це внутрішній виклик, такий собі індикатор, які пріоритети поставити вище - державні інтереси чи інтереси олігархічних кіл, - Полтораков

Політолог Олексій Полтораков вважає, що для своєчасного впровадження другого етапу реформи ринку електроенергії є всі необхідні передумови і її реалізація у передбачений законом термін стане тестом для обраного президента на прихильність державним інтересам та курсу реформ. Про це кандидат політичних наук Полтораков заявив ефірі телеканалу «NewsONE».

«Зараз у нас всі підстави для того, щоб енергетична реформа все-таки була впроваджена. Що мається на увазі? Наприклад, з нового року у нас вже стартувала лібералізація ринку (роздрібного ринку – ред.), відбувся перехід на повноцінні ринкові відносини, відкриті «рейки» ринку енергетичних послуг, мається на увазі розділ енергокомпаній на ті, що електроенергію транспортують, та ті, що постачають її споживачу. Це був перший етап. З 1 липня має стартувати реформа на рівні оптового ринку та великих споживачів» - повідомив Полтораков.

У рамках першого етапу реформи ринку електроенергії відбулося розділення обленерго, створені нові суб'єкти роздрібного ринку електроенергії - оператори системи розподілу, що відповідають за мережеву інфраструктуру, постачальники універсальних послуг, які обслуговують населення і дрібних непобутових споживачів.

Водночас політолог вбачає певні політичні ризики на шляху впровадження другого етапу реформи енергоринку, через наближеність до новообраного президента бізнесменів, які володіють великими енергоємними підприємствами й мають зацікавленість у преференційному ціноутворенні на електроенергію.

«Тут маємо гостре політичне забарвлення. Для обраного президента це, певним чином, внутрішній виклик, такий собі індикатор - які пріоритети поставити вище. Пріоритети співробітництва з Заходом, пріоритети державних інтересів, пріоритети кінцевого споживача, тобто середнього українця, або пріоритети тих економічних кіл, тих, певним чином, навіть олігархічних кіл, які з ним дуже тісно асоціюються. Тобто, це стане таким собі індикатором» - вважає Полтораков.

Нагадаємо, з 1 липня набуває чинності Закон «Про ринок електричної енергії», згідно з яким розпочнеться другий етап реформи енергосектору. На другому етапі реформи запрацює ринок двосторонніх договорів, споживачі зможуть обирати постачальника, який запропонує кращу ціну і якість послуг. Закон України «Про ринок електричної енергії» спрямований на імплементацію актів законодавства Енергетичного співтовариства у сфері енергетики, а саме директиви Третього енергопакета. Реалізація передбачених Законом України «Про ринок електричної енергії» реформ призведе до лібералізації ринку електроенергії України та його функціонування на конкурентних засадах по європейській моделі. Запуск конкурентного ринку електричної енергії є одним із зобов'язань України перед Євросоюзом. Реформа у сфері енергетики – одна з умов для надання Україні другого траншу макрофінансової допомоги від ЄС на суму 500 млн євро.