Міненерго встановило ціну на вугілля з держшахт нижче ринкової і заганяє їх в збитки, – нардеп

За інформацією Волинця, в 2020 році держшахти отримали збиток майже 3 млрд грн

Міністерство енергетики змушує державні шахти продавати вугілля за ціною значно дешевше імпорту, що призводить до мільярдних збитків і збільшення бюджетних дотацій.

Про це повідомив лідер Незалежної профспілки гірників України, народний депутат Михайло Волинець.

«Сьогодні нав’язана міністерством ціна значно нижче ринкової – шахти змушені відпускати вугілля по 1650 грн/тонна при ціні імпорту не менше 2000 грн. Зараз Фонд державного майна разом з керівництвом «Центренерго» добивається зниження ціни ще на 300 грн до 1350 грн/т, що призведе до додаткових збитків держшахт не менше 900 млн грн на рік», – повідомив Волинець.

За його інформацією в 2020 році державні шахти отримали збиток майже 3 млрд грн через штучне заниження цін на їх вугілля.

«Навіть сьогоднішня ціна 1650 грн не дозволяє у повному обсязі виплачувати зарплати шахтарям, оплачувати електроенергію і підтримувати шахти в робочому стані, не кажучи уже про модернізацію і оновлення обладнання. Ціна на рівні 1350 грн/т буде катастрофою для сектору», – наголосив Волинець.

Він зазначив, що заручниками цієї ситуації залишаються десятки тисяч шахтарів, які і без того через «злочинні дії посадовців позбавлені можливості вчасно і в повному обсязі отримувати зарплату».

«Станом на сьогодні зарплатна заборгованість перед працівниками вугільних підприємств державної форми власності сягає понад 1,5 млрд грн. Трудові колективи шахт на сході та заході країни, жителі шахтарських міст попереджають про готовність до протестів, до перекриття трас у випадку, якщо їм не виплатять кровно зароблених», – підсумував Волинець.

Нагадаємо, собівартість видобутку вугілля на державних шахтах складає близько 4200 грн/т.

Різниця між ціною продажу вугілля держшахтами і реальною собівартістю покривається за рахунок прямих дотацій з державного бюджету.

Затримки або нестача дотацій призводить до виникнення заборгованості по заробітній платі і боргам за електроенергію.

Нагадаємо, законом про державний бюджет на 2021 рік передбачено 3,2 млрд грн на дотації державним шахтам. В 2020 році було передбачено 3,6 млрд грн, однак упродовж року видатки зросли до 5 млрд грн.