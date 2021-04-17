Замість Вітренка. ЗМІ назвали нового потенційного главу Міненерго

Міністром енергетики після звільнення Юрія Вітренка може стати віцепрезидент «Енергоатому» Герман Галущенко

За неофіційними даними, віцепрезидент «Енергоатому» вже погодився очолити Міненерго

Міністром енергетики після звільнення Юрія Вітренка може стати віцепрезидент «Енергоатому» Герман Галущенко, повідомляє LB.ua з посиланням на джерела в уряді і Верховній Раді.

Один зі співрозмовників видання заявив, що «ця кандидатура обговорюється». За неофіційними даними, Галущенко вже погодився очолити Міненерго – його кандидатуру запропонував тимчасовий в.о. «Енергоатому» Петро Котін.

Як повідомляє ЗМІ, у фракції «Слуга народу» кандидатуру Галущенка ще не обговорювали. Видання називає його основним кандидатом на посаду міністра енергетики.

Галущенко став віцепрезидентом «Енергоатому» в травні 2020 року. Це юрист з багаторічним стажем, який зокрема працював у прокуратурі та Міністерстві закордонних справ.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Юрій Вітренко написав заяву про відставку і збирається залишити посаду в уряді. Натомість виконувач обов’язки міністра енергетики Юрій Вітренко назвав чутками інформацію про свою відставку.

14 лютого Вітренко озвучив умови своєї відставки з займаної посади. Рішення повинен приймати Кабінет міністрів. Він зазначив, що не може «просто зібрати речі та піти, навіть якщо дуже хочеться».

Так, раніше Рада не змогла призначити Вітренка новим міністром енергетики. За нього проголосували лише 204 нардепи при 226 мінімально необхідних. Згодом ображений Вітренко прокоментував свою поразку.

У парламенті тепер можливе третє голосування за кандидатуру Юрія Вітренка на посаду міністра енергетики і віцепрем'єр-міністр.

Варто відзначити, що перед другим голосуванням Вітренко заявляв, що якщо його не призначать, він покине посаду в.о. глави Міненерго.

Також зазначимо, що Вітренко запропонував Шмигалю звільнити Коболєва і наглядову раду «Нафтогазу».