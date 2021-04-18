Відшкодування ПДВ. Топ-5 компаній, які отримали найбільші суми у березні
Трейдер Веревського, комбінати Ахметова та "донька" американської агрокомпанії отримали найбільше відшкодування ПДВ
Аграрний сектор не входить до п’ятірки найбільших отримувачів ПДВ
У березні платникам ПДВ було відшкодовано 12,1 мільярда ПДВ з бюджету. ТОП-5 компаній за обсягами бюджетного відшкодування.
Про це повідомляє Центр аналізу публічних фінансів та публічного врядування Київської Школи Економіки у своєму Telegram.
За даними Реєстру, обсяг відшкодування за березень менший, ніж у лютому, на 0,64 млрд грн.
«Частково це зумовлено меншою кількістю операцій (3391 проти 3473). Частково – збільшенням середнього часу між поданням заяви та виплатою відшкодування (35 діб у березні проти 27 діб у лютому). Середня сума по одній операції є схожою з показниками лютого і складає 3,5 млн грн», – йдеться у повідомленні.
ТОП-5 компаній по бюджетному відшкодуванню ПДВ за березень:
- ДП «САНТРЕЙД» – 1,15 млрд грн,
- ТОВ «КЕРНЕЛ-ТРЕЙД» – 1,05 млрд грн,
- ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» – 0,49 млрд грн,
- ПРАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ»- 0,47 млрд грн,
- ПАТ «ЗАПОРІЖСТАЛЬ»- 0,43 млрд грн.
Як зазначають аналітики, аграрний сектор не входить до п’ятірки найбільших отримувачів ПДВ.
«Це може пояснюватись тим, що діяльність цієї компанії (за основними КВЕДами) належить не до агросектору, а до транспорту і складського господарства («Сантрейд»). «Кернел-Трейд» за своїм КВЕДом належить до гуртової торгівлі зерном (яка, своєю чергою, входить до секції КВЕДів «гуртова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів та мотоциклів»)», – пояснюють у центрі.
Три інші компанії належать, за КВЕДами, до добувної промисловості та розроблення кар’єрів.
За словами аналітиків, всі ці компанії є також одними з найбільших отримувачів бюджетного відшкодування ПДВ за 2019-2020 роки.
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