Мінфін залучив через аукціони 7,5 млрд грн
Ставка склала 15,85% річних
Міністерство фінансів залучило 7,5 млрд грн, включаючи 4,4 млрд грн за довгостроковими облігаціями внутрішньої державної позики з терміном обігу шість років.
Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.
Зазначається, що ставка склала 15,85% річних.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час зустрічі у Берліні із великим та середнім бізнесом Німеччини заявив про початок підготовки нової програми з Міжнародним валютним фондом у липні.
Глава Мінфіну Оксана Маркарова додала, що Україна вже веде активні переговори з МВФ щодо нової програми.