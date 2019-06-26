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    Економіка та фінанси

    Мінфін залучив через аукціони 7,5 млрд грн

    • Розсилка
    Мінфін залучив через аукціони 7,5 млрд грн

    Ставка склала 15,85% річних

    Міністерство фінансів залучило 7,5 млрд грн, включаючи 4,4 млрд грн за довгостроковими облігаціями внутрішньої державної позики з терміном обігу шість років.

    Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

    Зазначається, що ставка склала 15,85% річних.

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час зустрічі у Берліні із великим та середнім бізнесом Німеччини заявив про початок підготовки нової програми з Міжнародним валютним фондом у липні.

    Глава Мінфіну Оксана Маркарова додала, що Україна вже веде активні переговори з МВФ щодо нової програми.

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