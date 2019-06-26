Мінфін залучив через аукціони 7,5 млрд грн



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Ставка склала 15,85% річних

Міністерство фінансів залучило 7,5 млрд грн, включаючи 4,4 млрд грн за довгостроковими облігаціями внутрішньої державної позики з терміном обігу шість років.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

Зазначається, що ставка склала 15,85% річних.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час зустрічі у Берліні із великим та середнім бізнесом Німеччини заявив про початок підготовки нової програми з Міжнародним валютним фондом у липні.

Глава Мінфіну Оксана Маркарова додала, що Україна вже веде активні переговори з МВФ щодо нової програми.