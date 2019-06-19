Зеленський анонсував підготовку нової програми з МВФ
Команда Зеленського готуватимемо нову програму з МВФ вже в липні
Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі у Берліні із великим та середнім бізнесом Німеччини заявив про початок підготовки нової програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ) у липні.
Про це повідомляють у прес-службі Адміністрації президента.
Зазначається, що глава держави підтвердив співпрацю України з МВФ, Світовим банком і ЄБРР.
«Ми починаємо домовленості з МВФ, готуватимемо нову програму вже в липні, дефолту не буде. Як президент я не впливатиму на суд чи банківську систему», - підкреслив Зеленський.
Також під час зустрічі сторони обговорили експортні можливості України та зміни до законодавства, які суперечать Угоді про асоціацію з ЄС.
Раніше повідомлялося, що Міжнародний валютний фонд буде обговорювати питання про формат співпраці з Україною після проведення в країні парламентських виборів.