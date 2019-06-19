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    Зеленський анонсував підготовку нової програми з МВФ

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    Зеленський анонсував підготовку нової програми з МВФ

    Команда Зеленського готуватимемо нову програму з МВФ вже в липні

    Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі у Берліні із великим та середнім бізнесом Німеччини заявив про початок підготовки нової програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ) у липні.

    Про це повідомляють у прес-службі Адміністрації президента.

    Зазначається, що глава держави підтвердив співпрацю України з МВФ, Світовим банком і ЄБРР.

    «Ми починаємо домовленості з МВФ, готуватимемо нову програму вже в липні, дефолту не буде. Як президент я не впливатиму на суд чи банківську систему», - підкреслив Зеленський.

    Також під час зустрічі сторони обговорили експортні можливості України та зміни до законодавства, які суперечать Угоді про асоціацію з ЄС.

    Раніше повідомлялося, що Міжнародний валютний фонд буде обговорювати питання про формат співпраці з Україною після проведення в країні парламентських виборів.

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    ЄБРР МВФ президент
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