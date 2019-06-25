Глава Мінфіну: Україна веде активні переговори з МВФ щодо нової програми



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Можливий обсяг фінансування міністр фінансів Оксана Маркарова не назвала

Нова програма може бути укладена на три роки

Україна веде активні переговори з Міжнародним валютним фондом щодо нової програми фінансування.

Про це заявила міністр фінансів Оксана Маркарова в коментарі Bloomberg.

За її словами, нова програма може бути укладена на три роки.

Можливий обсяг фінансування міністр не назвала, але підкреслила, що нинішня програма була укладена на період виборів.

«У певному сенсі ця програма зробила те, що повинна була зробити», - сказала міністр.

«З огляду на те, що інвестори зацікавлені у внутрішніх облігаціях України, уряд, ймовірно, не буде продавати більше боргів на міжнародних ринках в 2019 році. У цьому місяці було продано 1 млрд євро боргів. Ми вже бачимо, що перевищуємо бюджетні прогнози щодо фінансування за рахунок місцевих позик», - зазначила Маркарова

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час зустрічі у Берліні із великим та середнім бізнесом Німеччини заявив про початок підготовки нової програми з Міжнародним валютним фондом у липні.