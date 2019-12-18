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    Економіка та фінанси

    Мінфін зменшує валютну частину боргів

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    Мінфін зменшує валютну частину боргів

    Валютний ризик з Мінфіну перейшов на нерезидентів

    Міністерство фінансів зменшує валютну частину державного боргу України.

    Про це в етері програми «Нині вже» на hromadske заявив керівник проєктів та програм Департаменту відкритих ринків Національного банку України Емал Бахтарі.

    «Мінфін зменшує валютну частину боргів, погашаються державні цінні папери, які були у валюті. Він повертає валюту, замість них випускає в гривні цінні папери і вже не несе валютні ризики. Він не залежить від курсу. А от ці папери купують нерезиденти, які продають валюту і за гривні купують ці цінні папери», — пояснив Бахтарі.

    На думку експерта, це позитивна тенденція.

    «Валютний ризик з Мінфіну перейшов на нерезидентів. Коли вони вкладають кошти, а це на 4,5,6 років купують ці цінні папери, вони фактично довіряють, що коли купуватимуть валюту назад, гривня не девальвує катастрофічно, бо вони бачать, що в країні інша валютна і монетарна політика, що за цим слідкують», — заявив Бахтарі.

    Мінфін валютні операції політика гривня
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