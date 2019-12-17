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    Нацбанк обговорив з урядом несподівано міцний курс гривні

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    Нацбанк обговорив з урядом несподівано міцний курс гривні

    Завдяки зміцненню курсу гривні інфляція знизилася до 5,1% у листопаді

    Національний банк України провів переговори з Кабінетом міністрів з приводу зміцнення курсу гривні, яке спостерігається останні декілька місяців.

    Відповідні переговори між НБУ та Кабміном відбулися в межах підписаного між державними інституціями меморандуму про співпрацю, повідомляють у пресслужбі НБУ.

    Під час переговорів у Нацбанку підкреслили, що зміцнення курсу гривні має переважно позитивний вплив на економіку, адже зменшує інфляцію та видатки держави на обслуговування валютних боргів.

    «Завдяки зміцненню курсу гривні інфляція знизилася до 5,1% у листопаді та буде у проміжку 5% +/- 1 в.п. за підсумками року, тобто ціль з інфляції ми цього року виконали», — повідомив голова НБУ Яків Смолій під час переговорів з урядом.

    Водночас у Нацбанку визнали, що зміцнення гривні може мати «короткострокові негативні ефекти» у вигляді недонадходжень до бюджету податків від імпорту (ПДВ, акцизів та мит).

    «Крім того, сильна гривня сприяє здешевленню енергоносіїв та зменшенню темпів трудової міграції», — додали у Нацбанку.

    Зазначимо, що станом на 17 грудня Національний банк України встановив офіційний курс долара на рівні 23,49 гривні за долар — новий мінімум вартості американської валюти за останні 4 роки.

    Інфляція в Україні у листопаді скоротилася до 5,1% за рік — це відповідає цілі Національного банку, встановленій ще у 2015 році. У зв’язку з цим, зокрема, НБУ ухвалив рішення знизити розмір облікової ставки одразу на 2 відсоткових пункти — до 13,5% річних. Це максимальне зниження облікової ставки від початку року.

     

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