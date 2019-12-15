Міністерка фінансів назвала терміни приватизації «Приватбанку»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Для продажу державного «Приватбанку» необхідно вирішити питання з «деякими актуальними судовими позовами»

«Для «ПриватБанку» у нас стоїть задача за три роки здійснити повний вихід держави з капіталу», – сказала Маркарова

Державний «Приватбанк» мають приватизувати протягом трьох років. Про це міністерка фінансів України Оксана Маркарова повідомила в інтерв'ю НВ.

«Ми маємо чітку стратегію роботи з чотирма банками, які зараз перебувають у державній власності. Усі вони передбачають входження інвесторів у капітал і повернення банків у комерційний сектор... Для «Приватбанку» у нас стоїть задача за три роки здійснити повний вихід держави з капіталу», – сказала вона.

За словами міністерки, «щоб комусь щось продати, треба, щоб хтось це купував».

«Ціна завжди пов'язана з ризиком. Нам необхідно дійти до вирішення деяких актуальних судових позовів. Будь-який інвестор, особливо в такі активи, як банк, буде оцінювати не тільки економічну і фінансову ситуацію в країні загалом і показники банку (а вони гарні, і це дуже хороший кейс, який показує, що при правильному менеджменті, незалежній наглядовій раді та спільній роботі можна суттєво покращувати позицію на ринку), але й додаткові ризики. І оцінка цих ризиків також залежатиме від загальної ситуації в країні: чим більшим буде наше економічне зростання, тим більшим буде інтерес до інвестицій в Україну, тим більшим буде інтерес до банківського сектору», – пояснила Маркарова.

Як відомо, олігарх Ігор Коломойський у судах добивається визнання незаконної націоналізації «Приватбанку», власником якого він був до середини грудня 2016 року.

На 19 грудня призначено закрите судове засідання в апеляційному суді.

До слова, уряд вніс у Раду законопроєкт, який не дозволить Коломойському повернути «Приватбанк».