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    Економіка та фінанси

    Міністерство енергетики доручило «Укренерго» проаналізувати можливість перегляду енергобалансу для зниження тарифів на електрику

    • Розсилка
    НКРЕКП 12 липня прийняла постанову &laquo;Про встановлення тарифу на послуги з передачі електроенергії ДП &laquo;НЕК &laquo;Укренерго&raquo; - Міністерство енергетики доручило «Укренерго» проаналізувати можливість перегляду енергобалансу для зниження тарифів на електрику
    НКРЕКП 12 липня прийняла постанову «Про встановлення тарифу на послуги з передачі електроенергії ДП «НЕК «Укренерго»

    Мова йде про аналіз інформації щодо запланованих до введення в експлуатацію у II півріччі 2019 року станцій, що виробляють електроенергію з альтернативних джерел

    Міністерство енергетики та вугільної промисловості України розглянуло офіційний лист Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, та надало доручення ДП «НЕК «Укренерго» проаналізувати можливість перегляду енергетичного балансу для зниження тарифів для промисловості. Про це йде мова в офіційному листі, що є у розпорядженні редакції.

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    Мова йде про аналіз інформації щодо запланованих до введення в експлуатацію у II півріччі 2019 року станцій, що виробляють електроенергію з альтернативних джерел: чи є можливість знизити долю «дорогої» зеленої енергії та, відповідно, знизити тариф Укренерго.

    «Відповідно до інформації ДП «НЕК «Укренерго» прогнозується перерозподіл обсягів виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії, що потенційно може вплинути на обсяг компенсації виробників електроенергії з альтернативних джерел енергії, який буде враховано у тарифі на послуги з передачі електроенергії ДП «НЕК «Укренерго», – зазначено в листі.

    Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), на засіданні в п'ятницю прийняла постанову «Про встановлення тарифу на послуги з передачі електроенергії ДП «НЕК «Укренерго». Цим документом регулятор знизив тариф держкомпанії на 10% – з 347,43 до 312,14 грн / МВт-год.

    Як повідомляли ЗМІ, зниження тарифу Укренерго є єдиним інструментом для зниження тарифів на електроенергію для промислових споживачів. При цьому Асоціація енергетики України направила лист у НКРЕКП з пропозицією про зниження тарифу Укренерго на 38%. Таке зменшення має відбутися за рахунок виключення з прогнозного балансу вироблення електроенергії на об'єктах «зеленої» енергетики, що не введені в експлуатацію.

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