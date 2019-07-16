Знизити ціну електроенергії для промисловості можна переглянувши енергобаланс – нардеп



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12 липня НКРЕКП прийняла рішення про зниження з 1 серпня тарифу держкомпанії «Укренерго» на передачу електроенергії на 10%

НКРЕКП має переглянути енергобаланс України для визначення реальної ціни закупівлі ВДЕ у другому півріччі, - Андрієвський

Зниження ціни електроенергії для промисловості відбудеться після того, як НКРЕКП зменшить тариф «Укренерго» на передачу електроенергії, відкоригувавши енергобаланс. Про це заявив народний депутат України, перший заступник голови Комітету Верховної Ради з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства Дмитро Андрієвський.

«З липня відбулось різке зростання тарифу на передачу електричної енергії (тариф НЕК «Укренерго – ред.). Фактично замість 6 копійок, що були в грудневому рішенні регулятора, ми зараз маємо 30 -34 копійки. Значне збільшення відбулося за рахунок того, що було перенесено фактично дотацію на підтримку відновлювальної енергетики в тариф на передачу, що спричинило його зростання. У зв’язку з цим звертаємося до регулятора з пропозицією переглянути баланс (енергобаланс України – ред.) для визначення реальної ціни закупівлі ВДЕ у другому півріччі, і за наслідком провести коригування тарифу на передачу», - заявив Андрієвський.



Нагадаємо, новий ринок електроенергії запрацював 1 липня, відповідно до ухваленого у 2017 році Верховною Радою Закону України «Про ринок електричної енергії». Згідно з законом, нова модель передбачає запровадження таких сегментів як ринок двосторонніх договорів, ринок «на добу наперед», внутрішньодобовий ринок, балансуючий ринок.

12 липня Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг, (НКРЕКП) прийняла рішення про зниження з 1 серпня тарифу держкомпанії «Укренерго» на передачу електроенергії на 10% - з 347,43 грн / МВт-година до 312, 14 грн / МВт-год.

Перегляд Енергетичного балансу в напрямку актуалізації обсягу виробництва електроенергії з відновлюваних джерел дасть можливість знизити тариф «Укренерго» до 230 грн/ МВт-год.

Зниження тарифів «Укренерго» є ключовим методом зменшення ціни на електроенергію для промислових підприємств України.