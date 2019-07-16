НКРЕКП оштрафувала «Укренерго» майже на два мільйони гривень



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1 липня в Україні запрацював новий ринок електроенергії відповідно до Закону «Про ринок електроенергії», що був прийнятий в квітні 2017 року

«Укренерго» не ввела в промислову експлуатацію програмний продукт, необхідний для функціонування нового ринку електроенергії - регулятор

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, (НКРЕКП) за результатами позапланової перевірки оштрафувала 12 липня компанію «Укренерго» на 1,7 млн. грн за порушення ліцензійних умов з передачі електроенергії. Відповідне рішення було прийнято на засіданні НКРЕКП.

Зазначається, що «Укренерго» не ввела в промислову експлуатацію програмний продукт, необхідний для функціонування нового ринку електроенергії.

«Компанія «Укренерго» в термін до 26 червня повинна була надати акт про введення в промислову експлуатацію декількох базових модулів програмного комплексу, необхідних для запуску нового ринку електричної енергії з 1 липня. За результатами позапланової перевірки за станом на 26 червня такий акт був відсутній, а за станом на 1 липня програмне забезпечення компанії працювало з частковим функціоналом», - йдеться у повідомленні.

Крім того, «Укренерго» не надав проект звіту про проектні потужності з урахуванням зауваження НКРЕКП.

Також, згідно з висновком НКРЕКП, «Укренерго» не подав регулятору запит на сертифікацію протягом дев’яти місяців після вступу в силу Закону «Про ринок електроенергії» з 11 червня 2017 року.

З урахуванням вищевикладених порушень НКРЕКП наклала штраф в розмірі 1,7 млн. грн і зобов'язала компанію до 15 липня подати належним чином завірену копію акту введення в експлуатацію версії 1.0 інформаційної системи ММS і до 25 жовтня - версії 2.0. А також до 1 серпня надати комісії доопрацьований з урахуванням її зауважень звіт про оцінку відповідності генеруючих потужностей.

Нагадаємо, 1 липня в Україні запрацював новий ринок електроенергії відповідно до Закону «Про ринок електроенергії», що був прийнятий в квітні 2017 року.