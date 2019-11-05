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    Економіка та фінанси

    Міністр економіки Милованов хоче ліквідувати 1261 держпідприємство

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    Тимофій Милованов заявив про плани ліквідувати 1261 держпідприємство - Міністр економіки Милованов хоче ліквідувати 1261 держпідприємство
    Тимофій Милованов заявив про плани ліквідувати 1261 держпідприємство

    Мінекономіки буде з'ясовувати у кожного центрального органу влади, навіщо йому потрібен той чи інший актив

    Міністерство економічного розвитку і торгівлі України планує провести ліквідацію 1261 державного підприємства.

    Про це розповів міністр економіки Тимофій Милованов в інтерв'ю «Цензор.нет».

    «Відправити на ліквідацію планується 1261 підприємство. Це означає, що цих підприємств не існує. Або там стіл і два стільці. Наприклад, у нас в концерні «Укрспирт« є такі заводи», - сказав Миілованов.

    Мінекономіки буде узгожувати списки існуючих державних підприємств і з'ясовувати у кожного центрального органу влади, навіщо йому потрібен той чи інший актив.

    «У нас 3733 підприємства. Але це включаючи ті, які знаходяться в зоні АТО і в Криму. Тобто, мінус 600, у нас залишається 3 з гаком тисячі підприємств. Їх складно порахувати - ми місяць не могли з МінАПК узгодити список їхніх підприємств», - зазначив міністр.

    На даний момент існує 61 орган влади, який управляє підприємствами.

    За словами Милованова, Офіс управління проектами сформував концепцію приватизації, згідно якої підприємства класифікуються на три категорії. Перша група - стратегічні підприємства, які залишаються в управлінні міністерств та інших органів влади. Друга група йде на приватизацію. Третя - на ліквідацію. На кожному такому підприємстві створять ліквідаційні комісії.

    Нагадаємо, Верховна Рада 3 жовтня скасувала перелік заборонених до приватизації державних компаній, прийнявши законопроект № 1054-1 в цілому з подальшою техніко-юридичної доопрацюванням.

    Верховна Рада міністр Мінекономіки Укрспирт Тимофій Милованов
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