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    Економіка та фінанси

    Під контроль Мінекономрозвитку перейшло близько 500 стратегічних підприємств - Милованов

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    Тимофій Милованов - Під контроль Мінекономрозвитку перейшло близько 500 стратегічних підприємств - Милованов
    Тимофій Милованов

    Зокрема йдеться про два підприємства Укрспирт

    Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства отримало у своє підпорядкування приблизно 500 стратегічних підприємств.

    Про це повідомив очільник міністерства Тимофій Милованов у Facebook.

    Зокрема йдеться про два підприємства Укрспирт, Аграрний Фонд, Державну Продовольчу Зернову Корпорацію України, Артемсіль та Конярство України.

    «Нарешті під контролем нашого міністерства. Сьогодні підписав акти прийняття в міністерство економіки цих та інших 493 агропідприємств», – написав Милованов.

    Нагадаємо, до 1 грудня в Україні проведуть аудит усіх спиртових заводів.

    Як повідомлялося, Милованов розкрив очі українцям, де найвища зарплата.

    Мінекономіки Укрспирт Тимофій Милованов
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