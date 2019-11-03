Під контроль Мінекономрозвитку перейшло близько 500 стратегічних підприємств - Милованов



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Тимофій Милованов

Зокрема йдеться про два підприємства Укрспирт

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства отримало у своє підпорядкування приблизно 500 стратегічних підприємств.

Про це повідомив очільник міністерства Тимофій Милованов у Facebook.

Зокрема йдеться про два підприємства Укрспирт, Аграрний Фонд, Державну Продовольчу Зернову Корпорацію України, Артемсіль та Конярство України.

«Нарешті під контролем нашого міністерства. Сьогодні підписав акти прийняття в міністерство економіки цих та інших 493 агропідприємств», – написав Милованов.

Нагадаємо, до 1 грудня в Україні проведуть аудит усіх спиртових заводів.

Як повідомлялося, Милованов розкрив очі українцям, де найвища зарплата.