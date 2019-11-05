  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    В Україні планують відкрити представництво Airbus

    • Розсилка
    В Україні планують відкрити представництво Airbus

    Арсен Аваков провів зустріч з віце-президентом Airbus Helicopters Олів'є Мишелоном

    В Україні планують відкрити представництво однієї з найбільших авіабудівних компаній в світі Airbus.

    Про це повідомляє міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

    Повідомляється, що в понеділок, 4 листопада, Аваков провів зустріч з віце-президентом Airbus Helicopters Олів'є Мишелоном.

    В Оксфорді з віце-президентом Airbus Helicopters Олів'є Мишелоном обговорили постачання вертольотів для Авіації МВС на 2020 рік і запуск нового сервісного центру. У планах - відкриття представництва Airbus в Україні", - повідомив глава МВС.

    Також він зазначив, що в 2020 році Airbus поставить Національної поліції України, Державній прикордонній службі, Державній службі з надзвичайних ситуацій та Національної гвардії ще 10 вертольотів моделей Н225, Н145 і Н125.

    МВС міністр Арсен Аваков
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ