В Україні планують відкрити представництво Airbus
Арсен Аваков провів зустріч з віце-президентом Airbus Helicopters Олів'є Мишелоном
В Україні планують відкрити представництво однієї з найбільших авіабудівних компаній в світі Airbus.
Про це повідомляє міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
Повідомляється, що в понеділок, 4 листопада, Аваков провів зустріч з віце-президентом Airbus Helicopters Олів'є Мишелоном.
В Оксфорді з віце-президентом Airbus Helicopters Олів'є Мишелоном обговорили постачання вертольотів для Авіації МВС на 2020 рік і запуск нового сервісного центру. У планах - відкриття представництва Airbus в Україні", - повідомив глава МВС.
Також він зазначив, що в 2020 році Airbus поставить Національної поліції України, Державній прикордонній службі, Державній службі з надзвичайних ситуацій та Національної гвардії ще 10 вертольотів моделей Н225, Н145 і Н125.