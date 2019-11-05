Україна готова до припинення транзиту газу з Росії, - Оржель



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Зараз в українських газосховищах рекордна кількість газу, зазначив Оржель

Міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель заявив, що Україна готова до припинення транзиту російського газу з 1 січня 2020 року.

Про це він заявив в ефірі програми «Свобода слова» на ICTV.

За його словами, підземне зберігання газу (ПЗГ) в Україні зможе забезпечити опалювальний сезон в країні.

Глава Міненерго розповів про рекордну кількість закачаного газу в українських ПЗГ. За його словами, країна не потребує постачання газу.

«Якщо говорити про газ, а я є безпосереднім учасником перемовин про підписання транзитного договору, то ми готові до зупинки транспортування українською територією. Зараз в українських газосховищах рекордна кількість газу. Проте ми в жодному разі не виключаємо пріоритетність підписання договору на транспортування газу», - заявив він.

Також Оржель зазначив, що Київ може підписати новий договір про транзит.

«Для України є пріоритетом отримання коштів за транспортування. Ми працюємо дуже активно з нашими європейськими партнерами, щоб підписати за новими європейськими правилами договір з Газпромом», - зазначив міністр.

Нагадаємо, наприкінці жовтня Путін заговорив про зниження ціни на газ для України. Натомість він закликав Україну обнулити судові претензії між «Газпромом» і «Нафтогазом України», пов'язані з врегулюванням проблеми боргу і підписанням контрактів на транзит і поставку газу.

Як відомо, раніше глава російського «Газпрому» Олексій Міллер заявив, що компанія готова запропонувати Україні «нульовий варіант» щодо відкликання всіх судових позовів.

28 жовтня в НАК «Нафтогаз України» прокоментували чергову тристоронню зустріч в Брюсселі по газу, заявивши, що жодних офіційних пропозицій про врегулювання відкритих питань російська сторона досі не передавала, без чого неможливе вирішення проблем.