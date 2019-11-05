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    Економіка та фінанси

    Україна готова до припинення транзиту газу з Росії, - Оржель

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    Україна готова до припинення транзиту газу з Росії, - Оржель

    Зараз в українських газосховищах рекордна кількість газу, зазначив Оржель

    Міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель заявив, що Україна готова до припинення транзиту російського газу з 1 січня 2020 року.

    Про це він заявив в ефірі програми «Свобода слова» на ICTV.

    За його словами, підземне зберігання газу (ПЗГ) в Україні зможе забезпечити опалювальний сезон в країні.

    Глава Міненерго розповів про рекордну кількість закачаного газу в українських ПЗГ. За його словами, країна не потребує постачання газу.

    «Якщо говорити про газ, а я є безпосереднім учасником перемовин про підписання транзитного договору, то ми готові до зупинки транспортування українською територією. Зараз в українських газосховищах рекордна кількість газу. Проте ми в жодному разі не виключаємо пріоритетність підписання договору на транспортування газу», - заявив він.

    Також Оржель зазначив, що Київ може підписати новий договір про транзит.

    «Для України є пріоритетом отримання коштів за транспортування. Ми працюємо дуже активно з нашими європейськими партнерами, щоб підписати за новими європейськими правилами договір з Газпромом», - зазначив міністр.

    Нагадаємо, наприкінці жовтня Путін заговорив про зниження ціни на газ для України. Натомість він закликав Україну обнулити судові претензії між «Газпромом» і «Нафтогазом України», пов'язані з врегулюванням проблеми боргу і підписанням контрактів на транзит і поставку газу.

    Як відомо, раніше глава російського «Газпрому» Олексій Міллер заявив, що компанія готова запропонувати Україні «нульовий варіант» щодо відкликання всіх судових позовів.

    28 жовтня в НАК «Нафтогаз України» прокоментували чергову тристоронню зустріч в Брюсселі по газу, заявивши, що жодних офіційних пропозицій про врегулювання відкритих питань російська сторона досі не передавала, без чого неможливе вирішення проблем.

    Росія Київ газ міністр Нафтогаз України Міненерго опалювальний сезон ціни транзит Олексій Оржель
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