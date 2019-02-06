Міністр соцполітики пояснив, як отримати «живі гроші» за субсидію
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Кабмін здійснюватиме пілотування паралельно двох моделей монетизації
Субсидіанти отримають готівку для оплати комунальних платежів за лютий.
Про це міністр соціальної політики Андрій Рева сказав під час наради з питань запровадження монетизації субсидій для населення за участі президента Петра Порошенка.
«У березні отримувачі субсидій отримають перші готівкові кошти за лютий», - сказав Рева.
За його словами, у рамках запуску нової моделі монетизації субсидій люди отримуватимуть «живі гроші» для розрахунків за комунальні послуги. Паралельно діятиме запущена з січня 2019 року монетизація, яка передбачає розрахунки за спожиті послуги субсидіантами через Ощадбанк, і за результатами вже цього опалювального сезону виплату невикористаних субсидій одержувачам готівкою.
Урядовець зазначив, що пенсіонерам гроші виплатить Пенсійний фонд одночасно з пенсією. Гроші перераховуватимуть на банківські пенсійні картки, а якщо їх немає, субсидію разом з пенсією доставить «Укрпошта».
Тим громадянам, які ще не на пенсії, субсидія буде перерахована грошовим переказом через Ощадбанк. Для цього треба звернутися до найближчого відділення Ощадбанку і надати паспорт та ідентифікаційний код. «Людина має звернутися у будь-яке відділення Ощадбанку і їй виплачується готівка по факту звернення. Тому що є всі необхідні реєстри», - сказав міністр.
Одночасно з виплатою грошового переказу кожному одержувачу субсидії буде відкрито персональний банківський рахунок, на який перераховуватиметься сума субсидії у квітні та травні.
Усі, хто звернувся вперше за субсидією у 2019 році, беруть участь у діючій моделі монетизації . Тобто розрахунки за спожиті послуги за цих осіб з підприємствами здійснюватиме Ощадбанк, а субсидіанти отримають за результатами вже цього опалюваного сезону залишок невикористаної субсидії готівкою через Ощадбанк. Кожному одержувачу субсидії, якому допомогу призначено з 2018 року, у березні Укрпошта доставить повідомлення про те, скільки і яким чином надійде коштів субсидії від уряду для оплати комуналки.
Таким чином, Кабмін здійснюватиме пілотування паралельно двох моделей монетизації та за результатами аналізу їх ефективності ухвалить рішення щодо впровадження однієї з них з травня 2019 року.
Раніше міністр соціальної політики Андрій Рева повідомив, що на сьогодні в Україні понад 4 млн сімей субсидіантів. Зокрема, Рева зазначив, що зазвичай кількість людей, які в опалювальний сезон отримували субсидію, визначають в кінці квітня.
6 лютого 2019 року президент Петро Порошенко дав старт системі монетизації субсидій для малозабезпечених українців.
Джерело: Укрінформ