Міністр соцполітики пояснив, як отримати «живі гроші» за субсидію



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У березні отримувачі субсидій отримають перші готівкові кошти за лютий

Кабмін здійснюватиме пілотування паралельно двох моделей монетизації

Субсидіанти отримають готівку для оплати комунальних платежів за лютий.

Про це міністр соціальної політики Андрій Рева сказав під час наради з питань запровадження монетизації субсидій для населення за участі президента Петра Порошенка.

«У березні отримувачі субсидій отримають перші готівкові кошти за лютий», - сказав Рева.

За його словами, у рамках запуску нової моделі монетизації субсидій люди отримуватимуть «живі гроші» для розрахунків за комунальні послуги. Паралельно діятиме запущена з січня 2019 року монетизація, яка передбачає розрахунки за спожиті послуги субсидіантами через Ощадбанк, і за результатами вже цього опалювального сезону виплату невикористаних субсидій одержувачам готівкою.

Урядовець зазначив, що пенсіонерам гроші виплатить Пенсійний фонд одночасно з пенсією. Гроші перераховуватимуть на банківські пенсійні картки, а якщо їх немає, субсидію разом з пенсією доставить «Укрпошта».

Тим громадянам, які ще не на пенсії, субсидія буде перерахована грошовим переказом через Ощадбанк. Для цього треба звернутися до найближчого відділення Ощадбанку і надати паспорт та ідентифікаційний код. «Людина має звернутися у будь-яке відділення Ощадбанку і їй виплачується готівка по факту звернення. Тому що є всі необхідні реєстри», - сказав міністр.

Одночасно з виплатою грошового переказу кожному одержувачу субсидії буде відкрито персональний банківський рахунок, на який перераховуватиметься сума субсидії у квітні та травні.

Усі, хто звернувся вперше за субсидією у 2019 році, беруть участь у діючій моделі монетизації . Тобто розрахунки за спожиті послуги за цих осіб з підприємствами здійснюватиме Ощадбанк, а субсидіанти отримають за результатами вже цього опалюваного сезону залишок невикористаної субсидії готівкою через Ощадбанк. Кожному одержувачу субсидії, якому допомогу призначено з 2018 року, у березні Укрпошта доставить повідомлення про те, скільки і яким чином надійде коштів субсидії від уряду для оплати комуналки.

Таким чином, Кабмін здійснюватиме пілотування паралельно двох моделей монетизації та за результатами аналізу їх ефективності ухвалить рішення щодо впровадження однієї з них з травня 2019 року.

Раніше міністр соціальної політики Андрій Рева повідомив, що на сьогодні в Україні понад 4 млн сімей субсидіантів. Зокрема, Рева зазначив, що зазвичай кількість людей, які в опалювальний сезон отримували субсидію, визначають в кінці квітня.

6 лютого 2019 року президент Петро Порошенко дав старт системі монетизації субсидій для малозабезпечених українців.

Джерело: Укрінформ