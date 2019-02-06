В Україні стартувала система монетизації субсидій для малозабезпечених українців



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Президент підкреслив, що пенсіонери найбільше постраждали внаслідок економічної кризи Фото: president.gov.ua

В середньому розмір виплати складає 1500 гривень

Президент Петро Порошенко дав старт системі монетизації субсидій для малозабезпечених українців. Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті глави держави.

«Ми дуже ретельно попрацювали з січня. Саме зараз, 6 лютого ми з вами запускаємо довгоочікувану систему монетизації субсидій, тобто грошових виплат малозабезпеченим верствам населення. В середньому розмір виплати складає 1500 грн. І після того, як отримувач субсидії розрахується за спожиті послуги, готівкові кошти залишаються у його розпорядженні», - сказав Порошенко під час наради з питань запровадження монетизації субсидій для населення, яка відбулася в Міністерстві соціальної політики України.

«Хочу всіх привітати, бо вже з 4 березня отримувачі субсидій отримають грошові кошти. І це значний крок у боротьбі з бідністю», - сказав президент та уточнив, що це стосується в першу чергу малозабезпечених верств населення, серед яких більша частина – пенсіонери.

Глава держави також наголосив на необхідності підвищення ефективності самого механізму субсидій.

«Чи ефективно працює механізм субсидій? З одного боку ефективно, бо всі, хто має отримувати субсидії – вони мають за полегшеною процедурою, без зайвої бюрократичної тяганини доступ до субсидій. Але з іншого боку – чи зацікавлені на сьогоднішній день споживачі комунальних послуг, споживачі газу і споживачі субсидій в тому, щоб скорочувати енергоспоживання? Ні. Бо скільки б ти не спожив на твоєму матеріальному становищі це ніяк не відзначається. Саме тому є дуже тривожна статистика, коли споживачі субсидій споживають у півтора-два рази більше газу ніж ті, хто розраховується за них живими грошима», - сказав Порошенко.

Президент підкреслив, що пенсіонери найбільше постраждали внаслідок економічної кризи, яка була спричинена російською агресією і гібридною війною Росії проти України.

Глава держави також зауважив, що «монетизація субсидій спрямована на подолання бідності, боротьбу з бідністю, коли гроші, які зекономлені, залишаються в розпорядженні малозабезпечених і підвищують їх рівень соціального захисту».

Глава держави повідомив, що фінансове забезпечення субсидій включає в себе і механізм надходження коштів від розмитнення так званих «євроблях» за умови, що вони перевищують 1 млрд від запланованого в Державному бюджеті.

«Моя мета і це не для березня, це назавжди, щоб субсидії були готівкою, щоб люди зекономлені гроші мали можливість спрямувати на власні потреби, щоб мотивація була знизити енергоспоживання», - наголосив Петро Порошенко.

Раніше міністр соціальної політики Андрій Рева повідомив, що на сьогодні в Україні понад 4 млн сімей субсидіантів. Зокрема, Рева зазначив, що зазвичай кількість людей, які в опалювальний сезон отримували субсидію, визначають в кінці квітня.