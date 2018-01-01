Минулого року 40% залізничних квитків в Україні було продано через інтернет

Через інтернет у 2017 році пасажири «Укрзалізниці» купили майже на 6 млн квитків більше, ніж роком раніше

У 2017 році в Україні через інтернет пасажири купили майже 22 млн залізничних квитків, що становить більше 40% від загального їх продажу. Про це повідомив в.о. голови правління ПАТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов у Twitter. «Через інтернет у 2017 році пасажири купили майже на 6 млн квитків більше, ніж роком раніше. 41% квитків



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Через інтернет у 2017 році пасажири «Укрзалізниці» купили майже на 6 млн квитків більше, ніж роком раніше

У 2017 році в Україні через інтернет пасажири купили майже 22 млн залізничних квитків, що становить більше 40% від загального їх продажу.

Про це повідомив в.о. голови правління ПАТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов у Twitter.

«Через інтернет у 2017 році пасажири купили майже на 6 млн квитків більше, ніж роком раніше. 41% квитків від загального продажу було придбано через електронні сервіси», - зазначив він.

За інформацією прес-служби «Укрзалізниці», у 2016 році через електронні канали було реалізовано 16,7 млн квитків (34% від загального продажу).

Загалом з 2008 року онлайн оформлено майже 65 млн квитків за залізничні перевезення.

В Укрзалізниці пояснюють таку популярність послуги з продажу електронних квитків тим, що купити проїзний документ можна будь-де та будь-коли, пасажир самостійно обирає потрібний поїзд, тип вагона й місце. До того ж, квиток, оформлений через інтернет, практично неможливо загубити – його можна друкувати необмежену кількість разів з листа, що приходить на електронну пошту пасажира.

Квитки через інтернет можна придбати на всі поїзди внутрішнього сполучення, окрім додаткових і регіональних. На регіональні поїзди та міжнародні поїзди, що курсують у сполученні з країнами СНД, пасажири в режимі онлайн можуть оформити й оплатити проїзд, після чого отримають бланк замовлення на електронну пошту, і його необхідно обміняти в залізничній касі на звичайний квиток.

Крім цього, через інтернет можна придбати електронні квитки на міжнародні поїзди 705/706 Київ – Пшемишль, 715/716 Київ – Пшемишль та 351/352 Здолбунів – Хелм. На всі інші поїзди, що курсують до країн Європи, квитки наразі можна придбати в міжнародних касах. Укрзалізниця продовжує роботу з колегами з залізниць європейських країн для створення можливості продажу квитків через інтернет на поїзди міжнародного сполучення. Наразі відпрацьовуються нормативні та технічні питання.

Як повідомляв «Главком», в «Укрзалізниці» у цьому році планують підвищити вартість пасажирських перевезень на 20%.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ПАТ «Українська залізниця» не буде компенсувати вартість залізничних перевезень за недотримання температурного режиму у вагонах.