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    «Укрзалізниця» не буде компенсувати пасажирам проїзд у холодних вагонах

    У разі виникнення скарг на температурний режим пасажири можуть про такі випадки інформувати на гарячу лінію «Якість та сервіс», - повідомили в компанії
    ПАТ «Українська залізниця» не буде компенсувати вартість залізничних перевезень за недотримання температурного режиму у вагонах. Про це йдеться в офіційній відповіді перевізника на запит УНН. «Для перевезення пасажирів у осінньо-зимовий період було підготовлено 2878 вагонів, з них
    • Сьогодні, 14:18
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    У разі виникнення скарг на температурний режим пасажири можуть про такі випадки інформувати на гарячу лінію «Якість та сервіс», - повідомили в компанії

    ПАТ «Українська залізниця» не буде компенсувати вартість залізничних перевезень за недотримання температурного режиму у вагонах. Про це йдеться в офіційній відповіді перевізника на запит УНН.

    «Для перевезення пасажирів у осінньо-зимовий період було підготовлено 2878 вагонів, з них 2250 вагонів з системою електроопалення. У разі виникнення скарг на температурний режим пасажири можуть про такі випадки інформувати на гарячу лінію «Якість та сервіс».

    Щодо компенсацій вартості перевезень за недотримання температурного режиму у вагонах — за правилами перевезення пасажирів, багажу, вантажобагажу та пошти, такі компенсації не передбачені», — йдеться у відповіді.

    Нагадаємо, синоптик попередила про сильні морози протягом тижня

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