«Укрзалізниця» вирішила підвищити ціни на квитки

Залізничні квитки подорожчають

В «Укрзалізниці» у цьому році планують підвищити вартість пасажирських перевезень на 20%. Про це розповів в. о. голови правління ПАТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов в інтерв'ю виданню «112.Україна». «Тариф на пасажирські перевезення не піднімався вже кілька років. Ми бачимо необхідність підвищення тарифу в



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Залізничні квитки подорожчають

В «Укрзалізниці» у цьому році планують підвищити вартість пасажирських перевезень на 20%. Про це розповів в. о. голови правління ПАТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов в інтерв'ю виданню «112.Україна».

«Тариф на пасажирські перевезення не піднімався вже кілька років. Ми бачимо необхідність підвищення тарифу в нинішньому році», - заявив Кравцов.

За його словами, у фінансовий план на 2018 рік закладені цифри дворазового підвищення на 10% кожна: «Два рази по 10%, щоб це було плавно і не так помітно для людей».

Кравцов відмітив, що пасажирське господарство для УЗ збиткове.

«У нас субсидування всій УЗ в цілому за рахунок з'їдання коштів протягом багатьох років амортизацією. Тобто навіть ті гроші, які компанія заробляла, вона не реінвестувала, а «проїдала»; зараз починаємо інвестувати», - добавив в. о. голови правління ПАТ «Укрзалізниця».

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ПАТ «Українська залізниця» не буде компенсувати вартість залізничних перевезень за недотримання температурного режиму у вагонах.