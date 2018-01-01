  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
    Економіка та фінанси

    «Укрзалізниця» вирішила підвищити ціни на квитки

    Залізничні квитки подорожчають
    В «Укрзалізниці» у цьому році планують підвищити вартість пасажирських перевезень на 20%. Про це розповів в. о. голови правління ПАТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов в інтерв'ю виданню «112.Україна». «Тариф на пасажирські перевезення не піднімався вже кілька років. Ми бачимо необхідність підвищення тарифу в
    • Сьогодні, 16:39
    • Розсилка

    Залізничні квитки подорожчають

    В «Укрзалізниці» у цьому році планують підвищити вартість пасажирських перевезень на 20%. Про це розповів в. о. голови правління ПАТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов в інтерв'ю виданню «112.Україна».

    «Тариф на пасажирські перевезення не піднімався вже кілька років. Ми бачимо необхідність підвищення тарифу в нинішньому році», - заявив Кравцов.

    За його словами, у фінансовий план на 2018 рік закладені цифри дворазового підвищення на 10% кожна: «Два рази по 10%, щоб це було плавно і не так помітно для людей».

    Кравцов відмітив, що пасажирське господарство для УЗ збиткове.

    «У нас субсидування всій УЗ в цілому за рахунок з'їдання коштів протягом багатьох років амортизацією. Тобто навіть ті гроші, які компанія заробляла, вона не реінвестувала, а «проїдала»; зараз починаємо інвестувати», - добавив в. о. голови правління ПАТ «Укрзалізниця».

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ПАТ «Українська залізниця» не буде компенсувати вартість залізничних перевезень за недотримання температурного режиму у вагонах.

    тарифи Укрзалізниця ціни
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ