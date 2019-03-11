Мито на експорт брухту з України не суперечить Угоді про асоціацію з ЄС, - експерт



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Скасування мита розв'яже руки тим, хто масово експортує металобрухт у невизнане Придністров'я, - експерт

Збільшене мито не поширюється на країни ЄС, тому невдоволення з боку Європейського Союзу у зв'язку з продовженням мита не буде, - Каленков

Мито на експорт брухту з України, що дозволить зберегти робочі місця (за даними об'єднання «Укрметалургпром», унаслідок підписання президентом України закону про продовження мита буде збережено близько 30 тисяч робочих місць) й українські ресурси всередині країни – не суперечить Угоді про асоціацію з ЄС. Про це заявив голова об'єднання «Укрметалургпром» Олександр Каленков.

Як зазначив Каленков, очікувати невдоволення з боку Європейського Союзу у зв'язку з продовженням мита не варто, оскільки збільшене мито не поширюється на країни ЄС.

«Угода про асоціацію передбачає, що такі мита не поширюються на країни ЄС. Два роки діє мито і два роки експортувати лом в країни ЄС можна за зниженим митом. Тобто, підвищене мито не поширюється на країни ЄС. Все, питання закрито», - заявив Каленков.

З іншого боку, скасування мита розв'яже руки тим, хто масово експортує металобрухт у невизнане Придністров'я. За словами експерта, раніше, до підвищення мита, український брухт прямував саме туди.

«Так, йшов (український металобрухт, – ред.) у Придністров'я. Це російський анклав у Молдові, називається Молдовський металургійний завод, але до Молдови він не має ніякого відношення. І вони мають можливість купувати за завищеними цінами український металобрухт, тому що вони отримують електроенергію і газ практично безкоштовно. «Газпром» дає їм безкоштовно заробляти. Вони вимивають металобрухт звідси з України і роблять продукцію», - заявив Каленков.

За словами Каленкова, вплив цього металургійного заводу на квазідержаву досить великий і в цілому може визначати її існування.

«На ці гроші існує цей анклав у Придністров'ї. Це практично одне велике промислове підприємство, і сюди ж в Україну викидають свою продукцію, демпінгують і витісняють наші робочі місця», - заявив експерт.