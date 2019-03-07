Скасування мита на експорт відкриває шлях українському металобрухту до Придністров'я, - експерт



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Дія мита на вивіз металобрухту з України допомогло зберегти 30 тисяч робочих місць, в основному, в металургії

Вплив роботи металургійного заводу на Придністров'я досить великий і в цілому може визначати його існування, - Каленков

У Верховній Раді було зареєстровано рішення про скасування мита на експорт металобрухту. Про це повідомив голова об'єднання «Укрметалургпром» Олександр Каленков.

На думку Каленкова, законопроект міг бути зареєстрований особами, зацікавленими у масовому вивозі українського металобрухту до невизнаного Придністров'я, що фактично є російським військовим анклавом.

«Да, йшов (український металобрухт – Ред.) у Придністров'я. Це російський анклав в Молдові, називається Молдавський металургійний завод, але до Молдавії він не має ніякого відношення. І вони мають можливість купувати за завищеними цінами український металобрухт, тому що вони отримують електроенергію і газ практично безкоштовно. «Газпром» дає їм безкоштовно заробляти. Вони вимивають металобрухт звідси з України і роблять продукцію», - заявив Каленков.



За словами Каленкова, вплив даного металургійного заводу на квазі-державу досить великий і в цілому може визначати її існування.



«На ці гроші існує цей анклав у Придністров'ї. Це практично одне велике промислове підприємство, і сюди ж в Україну вони викидають свою продукцію, демпінгують ціни і зменшують наші робочі місця», - заявив експерт.



Раніше повідомлялося, що дія мита на вивіз металобрухту з України допомогло зберегти 30 тисяч робочих місць, в основному, в металургії, і зокрема, зуміло відновити роботу вітчизняних металургійних підприємств, які були зупинені через брак металобрухту.