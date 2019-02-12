СБУ зупинила контрабанду 50 тис. цигарок з Придністров'я



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В Одесі СБУ блокувала контрабанду цигарок з Придністров'я Фото: СБУ

Вартість вилученої продукції становить понад півтора мільйона гривень

На Одещині співробітники СБ України спільно з прокуратурою та Державною фіскальною службою блокували масштабну контрабанду цигарок з території невизнаної Придністровської Молдавської республіки.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що місцеві жителі налагодили механізм незаконного переправлення тютюнових виробів до України через міжнародні поштові сервіси.

Для тимчасового зберігання «товару» ділки використовували складське приміщення одного з поштових перевізників у обласному центрі.

Контрабандну продукцію зловмисники реалізовували через мережу роздрібної торгівлі на території регіону.

У ході санкціонованих слідчих дій на території «транзитного» складу правоохоронці виявили майже п'ятдесят тисяч пачок цигарок без марок акцизного збору.

Вартість вилученої продукції становить понад півтора мільйона гривень.

У межах розпочатого кримінального провадження за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності осіб причетних до незаконних дій.

Нагадаємо, на кордоні з Польщею у пункті пропуску «Ягодин» прикордонники затримали вантажний автомобіль «Вольво» польської реєстрації, що перевозив велику кількість контрабандних цигарок.